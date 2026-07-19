La condenada salchipapa

Leticia Sabater despliega sus encantos en el Atlantic Pride en Méndez Núñez Quintana

Cuando Henry Morton Stanley, reportero del New York Herald, se topó al fin con el Doctor Livingstone en el extremo oriental de la zona oeste de atomarporculolandia, tuvo la ocurrencia de espetarle en plenos hocicos la célebre frase que todo el mundo que haya superado la EGB conoce de sobra: “El Dr. Livingstone, supongo”. De lo que no todo el mundo es conocedor es de la respuesta que le regaló el intrépido doctor escocés: “Ah, es usted el periodista del Herald, ese despreciable periódico”. La positiva percepción que atesora el gran público hacia el periodismo viene ya de lejos. Y todo esto viene a cuento, porque recuerdo que también existe una versión de la historia que atañe a un fotógrafo que se adentra en territorios indígenas para documentar la vida de las tribus y de un atrevido y aguerrido explorador, que, tras la traumática desaparición del primero, sale heroicamente en su búsqueda.

El fotero se llamaba Guido Boggiani, y uno de sus placeres culpables consistía en viajar por el mundo adelante junto a su criado y fotografiar poblaciones indias. El problema de sus exóticas incursiones residía en que los aborígenes oriundos de tan remotos lugares consideraban, muy atinadamente, que los fotógrafos les robaban el alma a las personas con sus diabólicos enseres. Así que tras unos largos meses desaparecido por el monte, Fernández Cancio, explorador asturiano afincado en Argentina, famoso por su arte con las fabadas y su capacidad para encontrar personas extraviadas por selvas tropicales, salió en su búsqueda. Tras numerosas peripecias y varios meses de andanzas, por fin se topó con el fotógrafo. Bueno, con sus huesos blanqueados al sol. Porque se lo habían zampado. Pura casquería. ¡Ya hay que tener ganas de zamparse a un fotógrafo!, aunque lo peor del asunto es que también se habían merendado a su fiel criado, un tal Gavilán, que además de fiel y paraguayo, era idiota. ¡A quién se le ocurre fiarse de un fotógrafo!

Sé que resulta un tanto chocante que un artículo en cuyo título consta la palabra ‘salchipapa’ comience de esta manera, pero para entender a veces lo traumático que resulta ser fotoperiodista, no llega con narrar las calamidades que a menudo padece en sus carnes, sino que es preciso crear una atmósfera para que el lector sienta en su propia piel y de manera tangible, los terribles acontecimientos que a continuación voy a narrar.

Es cierto. Un fotógrafo de prensa local es lo más parecido que existe a una fusión insuperable entre un repartidor de paquetes, un cuatrero y un hincha de fútbol. Se dedica a ir a toda hostia de un lado para otro en coche, incumpliendo cualquier normativa cívica o de tráfico, robar un par de fotos a la gente (llevándose siempre su alma), dedicarse a insultar y a gritar a todo el mundo que no es de su cuerda para finalmente acabar en un bar balbuceando mientras se bebe hasta el agua de los floreros. También hay que reconocer que la capacidad de sufrimiento, abnegación y de entrega malentendida que posee un redactor gráfico de patacón supera con creces todo entendimiento humano. He visto a un fotógrafo zapateado bajo su moto en una glorieta mugrienta y con el peroné tomando un poco el aire, pidiéndome que le pase la foto de plantilla del equipo juvenil del Gaiteira mientras esperábamos una ambulancia. “¿Tienes mi mail?, ¿verdad?”.

El giro de la historia que todos esperáis con ansiedad para justificar la chocante imagen que ilustra el artículo comienza cuando salgo del Coliseum, de un concierto de un tal Yandel junto a la orquesta Gaos en el cual, toda la burda base pregrabada del backline, se comió sin remilgos e hizo totalmente inaudible la solemne sonoridad del impresionante despliegue de cuerdas de los músicos de verdad que había sobre el escenario. En fin. ¿A quién demonios se le ocurre fiarse de un reguetonero?

Y claro, cayendo ya la noche, crucé la ciudad en un suspiro, insultando, invadiendo carriles, saltándome semáforos y amenazando a transeúntes. Como ha de hacerse cuando vas a cubrir al filo del cierre del periódico un concierto de Leticia Sabater, ese buque insignia del dadaísmo cosmodemoníaco. Llegué al Atlantic Pride, y la tipa ya desplegaba todos sus encantos sobre el escenario refregándose sobre él como si fuese una bayeta Vileda. Desde hace años he sido un ávido lector de los cómics de Ralf König y aunque no pertenezco al ambiente, dichas lecturas me han permitido desde mi heteroestupidez, entender y disfrutar en innumerables ocasiones de la divertida tendencia del colectivo al petardeo. Y, sin embargo, después de haber contemplado accidentes mortales trágicos, suicidios, juicios, haber sufrido cargas policiales, amenazas, incendios, huracanes y cualquier otra calamidad que se os venga a la cabeza, mis entrañas y mi alma no estaban preparadas para aquella señora con un plumero en el culo.

Me adentré apurado en el foso del escenario con la intención de zanjar aquello para huir con presteza. Saqué la cámara de la mochila y ella remató la canción. Entonces se me quedó mirando y tras señalarme como Donald Sutherland en la invasión de los ultracuerpos me preguntó ante el jolgorio popular: “¡Eh, fotógrafo!, ¿quieres subir aquí conmigo a bailar la salchipapa?”. Por un momento pensé que me iba a caer por un lado de la cama y despertarme bañado en sudor. Pero no, la verdad es terrible, pero es la verdad. “Preferiría no hacerlo”, respondí a lo Bartebly y me quedé paralizado, quieto e inerte. Y todo el mundo estalló en carcajadas a la vez que aparecían voluntarios a paladas para subirse al escenario.

Días después, mis huesos, blanqueados al sol, aparecieron en los jardines de Méndez Nuñez.