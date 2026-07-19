Gardacostas, el servicio con la “obsesión” de proteger las aguas gallegas

La 'Punta Seixo Branco', durante unas maniobras Javier Corominas

Para servicios como Gardacostas de Galicia, su labor de proteger las aguas de la comunidad es una “obsesión”. Así lo explica Juan Carlos Codesido, subdirector general de un organismo que se entrega en cuerpo y alma a la protección de los recursos marítimos gallegos: “Hablamos de un trabajo duro, que se hace en el mar incluso con condiciones horribles, pero nuestra intención es prestar el mejor servicio posible”.

Para ello, la entidad cuenta en la comunidad con una estructura que vertebran en torno a 300 trabajadores. “Los trabajadores de Gardacostas trabajan con turnos que pueden ser de diez horas en mañana, tarde o noche. Hay servicio las 24 horas del día los 365 días del año, salvo que haya bajas médicas o algún tipo de problema. Es un servicio público compuesto por agentes de la autoridad, funcionarios, aunque la tripulación de muchas embarcaciones es privada. Y también tiene funciones de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación”, explica Codesido.

El eje de mando tiene sede en Santiago, pero a nivel periférico Gardacostas cuenta con nueve bases operativas por toda la costa, y en cada una hay un jefe y funcionarios como patrones o mecánicos de las embarcaciones. “Cada unidad operativa tiene una patrullera de entre 16 y 18 metros (como la ‘Punta Seixo Branco’) o una lanzadera de alta velocidad. También hay una serie de buques itinerantes, algunos en zonas restringidas y otros que van por toda Galicia, así como remolcadores, un barco multipropósito (‘Irmáns García Naval’)... Y hay dos helicópteros de salvamento (como el ‘Pesca2’), uno en Celeiro y otro en Vigo”, resume.

En total, pues, hay unos 145 trabajadores funcionarios, y otros tantos de las tripulaciones privadas. “Hay cuatro escalas de funcionarios, y en todas ellas se exige tener una titulación mínima para el embarque, que puede ser marinero de puente o de máquinas, por ejemplo, y un examen médico de la marina. Para la entrada se piden unas pruebas físicas mínimas, sencillas, pero tiene que ser gente capaz, con cierta capacidad física, por si hay que hacer una evacuación en helicóptero o bajar por caminos de tierra complicados”, comenta. “Es un trabajo que requiere adaptación al medio marino, y a veces hay muchas situaciones con violencia, si nos topamos con furtivos, que son delincuentes que a veces responden de forma violenta. Hay que tener firmeza y templanza para estar en ese tipo de situaciones y poder dominarlas. También tener un conocimiento enorme del medio, de la pesca, del mar... Y mucha vocación”, insiste el subdirector.

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El furtivismo, de hecho, es el mayor obstáculo al que se enfrenta Gardacostas. “Somos un cuerpo de policía administrativa, no judicial, pero en muchos casos lidiamos con delitos, y nosotros no somos un cuerpo de seguridad, no vamos armados ni podemos detener. Lo que pasa es que tenemos problemas con ciertos furtivos con expedientes sancionadores que, como son insolventes, no pagan y al día siguiente vuelven al furtivismo. No hay una solución para eso, por eso pedimos que se vaya más adelante y se pueda sancionar con penas más elevadas”, relata. Un problema al que estos ‘guardianes del mar’, como otros que serán retratados en futuros reportajes en este diario, se enfrentan sin dudar.