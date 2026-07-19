La Galería
Así son las embarcaciones de Gardacostas de Galicia
1.
Gardacostas de Galicia en acción
La 'Punta Seixo Branco', durante unas maniobras
Javier Corominas
1.
Gardacostas de Galicia en acción
La 'Punta Seixo Branco', durante unas maniobras
Javier Corominas
1.
Gardacostas de Galicia en acción
La 'Punta Seixo Branco', durante unas maniobras
Javier Corominas
1.
Gardacostas de Galicia en acción
La 'Punta Seixo Branco', durante unas maniobras
Javier Corominas
1.
Gardacostas de Galicia en acción
La 'Punta Seixo Branco', durante unas maniobras
Javier Corominas
1.
Gardacostas de Galicia en acción
Imagen tomada desde el ‘Punta Seixo Branco’ con el helicóptero ‘Pesca 2’ de fondo
Javier Corominas
1.
Gardacostas de Galicia en acción
Vista desde un dron de la proa del barco en aguas del Puerto Exterior
Javier Corominas
1.
Gardacostas de Galicia en acción
Salida nocturna de inspección en la Dársena
Javier Corominas
1.
Gardacostas de Galicia en acción
La 'Punta Seixo Branco', durante unas maniobras
Javier Corominas
1.
Gardacostas de Galicia en acción
La 'Punta Seixo Branco', durante unas maniobras
Javier Corominas