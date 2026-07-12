josé ramón molinero | “La persona que nos visita no se imagina la emoción que va a vivir”

José Mamón Molinero

Los parques temáticos suelen estar enfocados al divertimento de sus visitantes en base a disfrutar de sus montañas rusas, sus caídas libres, rápidos náuticos y todo tipo de atracciones. Puy du Fou no ofrece nada de eso. Es un parque temático donde la historia es la que cuenta. Situado en una finca entre las localidades castellanomanchegas de Toledo y Guadamur, ocupa actualmente una extensión de 30 hectáreas. En el año 2019, el de su inauguración, 72.000 personas visitaron el parque. En 2025 los turistas que se acercaron a las instalaciones fueron 1.720.000. Acaba de ser nominado en los World Travel Awards, considerados los ‘Oscar del turismo’, en los que ya resultó ganador el año pasado.

El gallego José Ramón Molinero (Lugo, 1968) es el director general adjunto de Puy du Fou España. Experto en el mundo financiero, trabajó en empresas del sector y durante cinco años estuvo dedicado al parque Warner, del que llegó a ser subdirector general.

¿Qué novedades presenta el Parque para 2026?

Es una temporada de consolidación y crecimiento para Puy du Fou España. Seguimos trabajando en mejorar la experiencia global del visitante, incorporando nuevas escenas y mejoras tecnológicas en los espectáculos, para una mayor inmersión en los distintos espacios del parque. Además, reforzamos la oferta gastronómica, las zonas naturales y de descanso, así como la programación cultural y artística que acompaña a los grandes espectáculos. Nuestro objetivo sigue siendo que cada visita sea diferente y cada vez más completa. Para la temporada de Navidad, una de las preferidas de los visitantes, sí tendremos una gran novedad con una puesta en escena única nunca vista antes: un gran espectáculo del nacimiento del niño Jesús.

“Seguimos trabajando en mejorar la experiencia global. Nuestro objetivo sigue siendo que cada visita sea diferente y cada vez más completa”

En relación al Parque francés, ¿cuál de los dos ha cambiado más?

El crecimiento de Puy du Fou España ha sido muy rápido en muy pocos años. El parque francés tiene una historia de casi medio siglo y una evolución muy consolidada, con una afluencia de visitantes al año que supera los 3 millones. Por su lado, nuestro parque en Toledo ha vivido una transformación intensísima desde que en agosto de 2019 se representó por primera vez el espectáculo nocturno ‘El Sueño de Toledo’ y más adelante en 2021 se inauguró el resto del parque con los espectáculos que se representan durante el día. Durante este corto periodo de tiempo, Puy du Fou España ha atraído a casi 6 millones de visitantes y esperamos cerrar este año con una afluencia de más 1,9 millones.

¿Cuánta gente trabaja en Puy du Fou Toledo?

Actualmente, más de 1.500 personas forman parte del proyecto entre artistas, técnicos, artesanos, personal de restauración, jardinería, atención al visitante, equipos de oficina, equipos de apoyo, etc. Actualmente hay más de 80 oficios trabajando a la vez en el parque. Es uno de los grandes motores de empleo cultural y turístico de Castilla-La Mancha.

Para Toledo este Parque ha significado un avance importante en todos los sentidos, ¿y para España?

Creemos que Puy du Fou España ha demostrado que la cultura y la historia también pueden convertirse en un gran motor económico y turístico para el país y en una excelente opción de ocio para los españoles. Hemos contribuido a posicionar a Toledo y a Castilla-La Mancha en el mapa nacional e internacional del ocio cultural y, al mismo tiempo, hemos ayudado a poner en valor la riqueza histórica española desde una forma innovadora y emocional de contarla.

¿Qué papel juega en el Parque el área de restauración y tiendas?

Un papel fundamental, ya que forman parte de la experiencia inmersiva. Queremos que el visitante no solo vea espectáculos, sino que viva una jornada completa en distintos ambientes históricos reviviendo diferentes momentos y acontecimientos históricos en primera

persona. La gastronomía, la artesanía y los puestos y talleres ayudan a prolongar esa sensación de viaje a través de los siglos. Además, los puestos de artesanos tienen una gran importancia como parte de la experiencia del visitante ya que permiten recuperar oficios tradicionales prácticamente ya perdidos y olvidados. Son una forma de conservar y transmitir patrimonio cultural y tradiciones.

A juicio de ustedes, los responsables del Parque, ¿qué le sorprende más al visitante?

Sin duda, la emoción. Mucha gente llega pensando en un parque temático tradicional donde se sube en una montaña rusa y experimenta sensaciones; pero aquí lo que viene es a emocionarse con su historia y su pasado. Realmente la persona que nos visita no se imagina la emoción que va a vivir. Es una experiencia única para disfrutar juntos toda la familia, desde los más pequeños a los mayores. No es suficiente con que te lo cuenten, querrás venir a verlo y una vez realizada la visita, desearás volver a vivir de nuevo esas emociones.

¿En qué están trabajando ahora mismo de cara al futuro?

Trabajamos en el mundo de los espectáculos, y por lo tanto en el mundo de las sorpresas, y para conocerlas habría que venir a descubrirlas. Seguimos trabajando en futuras ampliaciones del parque, mediante nuevos proyectos artísticos y nuevas emociones. Nuestro objetivo es continuar creciendo sin perder nuestra esencia: emocionar al visitante a través de la historia, la cultura y las tradiciones, a través de espectáculos en vivo. Son muchas las novedades y sorpresas que vendrán en las próximas temporadas.