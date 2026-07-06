Los Xoves de Códax: un ciclo de conciertos exclusivos con fusión de músicas y estilos y fin solidario

La actuación de Valeria Castro fue una de las más destacadas de la pasada edición del ciclo de conciertos de los Xoves de Códax Gonzalo Salgado / Mónica Ferreirós

Con la Ría de Arousa de fondo y con la torre del Pazo de Fefiñáns aportando su señorío noble de protección, la música que fluye desde el alto de Burgáns, en Cambados, convierte los jueves de cada verano, ya van trece, en una experiencia única para un público que acumula largas listas de espera que poder disfrutar de este privilegio.

El ciclo de los Xoves de Códax, que organiza la cooperativa cambadesa con afán solidario, se ha convertido en una cita exclusiva para la exaltación de los sentidos y de ahí que cada vez sean más los que se apuntan al maridaje de la música, el vino, la cultura, la historia y el paisaje.

Pocos lugares acumulan en un simple vistazo la belleza de un mar que tanta riqueza aporta, de la tierra del color cambiante de los viñedos, el patrimonio histórico y cultural y la explosión organoléptica de los vinos de la Denominación de Orixe Rías Baixas fusionándose con la mejor música.

Con estos ingredientes a nadie le extraña que las entradas de los Xoves de Códax se agoten en pocas horas y vuelen como los efluvios que emanan las copas en las que se sirve el mejor vino blanco del mundo. Su singularidad es, sin duda, la base del éxito. Rehúye de la masificación y apuesta por una vivencia que estimula los sentidos al tiempo que incentiva la faceta solidaria de las personas que asisten como público, que no solo van a gozar de un espectáculo, sino a contribuir a la sociedad.

Los conciertos de los Xoves de Códax no son gratuitos, se cobra entrada, acorde con la calidad del evento, pero cada uno de esos euros tiene un fin solidario. Bodegas Martín Códax destina la recaudación íntegra a diferentes organizaciones no gubernamentales. Así se estableció en la primera edición y así continúa.

Esta condición es de vital relevancia para el desarrollo de las actividades de numerosos colectivos como lo demuestra el hecho de que hasta ahora se hayan repartido mas de 300.000 euros entre entidades benéficas de todo tipo, por lo que no es de extrañar que este año hayan recibido más de una treintena de solicitudes para recibir parte del dinero que se recaude de estos conciertos.

La música, como el propio nombre de la cooperativa indica, forma parte del ADN de la bodega, aunque los artistas invitados nada tienen que ver con los Premios Martín Códax da Música que patrocina cada año y que pone de relieve a agrupaciones y solistas emergentes.

El ciclo de este verano comienza el 16 de julio y se prolongará hasta el 13 de agosto con la presencia de artistas de referencia en la música gallega, nacional e internacional. Con este cartel de presentación, los jueves de cada verano adquieren una nueva dimensión.

“Os Xoves de Códax representan los valores que definen el proyecto de la bodega: la apuesta por la cultura, el compromiso con el territorio y la responsabilidad social”, subrayan desde la gerencia de la cooperativa y añaden que a través de la música “conseguimos crear experiencias memorables para el público y, al mismo tiempo, apoyar causas que tienen un impacto real en Galicia”.

Bajo el epígrafe de ‘Cinco noches, cinco universos musicales’, el escenario instalado en la terraza de la bodega se estrenará con la actuación de Miguel Lamas & Joaquina, en un encuentro entre el talento gallego y una de las voces más prometedoras de la música latina actual, en una noche que promete emoción y sensibilidad.

El 23 de julio actuarán Los Estanques, El Canijo de Jerez y Pablo Lesuit, en una velada de psicodelia, raíces y espíritu festivo, donde la libertad creativa será la gran protagonista, según indican desde la organización.

El 30 de julio, Natalia Lacunza y Antía Muiño ofrecerán una de las noches más íntimas y contemporáneas, con una propuesta que transita entre el pop alternativo, la electrónica y la canción de autora.

Xoves de Códax

El 6 de agosto, Xabier Díaz y Pasión Vega unirán tradición, memoria y excelencia interpretativa en un encuentro único entre dos sensibilidades que dialogan entre el pasado y el presente.

El ciclo de los Xoves de Códax concluirá el 13 de agosto con Ana Moura, en una actuación que representa la evolución del fado hacia el siglo XXI combinando identidad atlántica y nuevas sonoridades.

Una de las características que hacen únicos estos conciertos es la fusión de identidades y una mezcla de estilos y tradiciones musicales por parte de los artistas. Este es uno de los aspectos que más sorprende al espectador, que cantantes de estilos diferentes lleguen a maridar en composiciones exclusivas.

Esta simbiosis no es el fruto de la casualidad. Detrás está una convivencia de los artistas durante unos días en el pazo que la bodega tiene en Arbo para que trabajen en los temas, entonen en común y conviertan los conciertos de los Xoves de Códax en experiencias únicas y exclusivas.