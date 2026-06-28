Videojuegos | La lenta agonía del formato físico

Los anuncios, oficiales algunos, oficiosos otros, en torno a GTA VI han dejado claras muchas cosas. Entre ellas una tendencia que llevamos ratificando desde hace años y que parece que la industria termina de abrazar finalmente: el formato físico muere lentamente.

Y no porque no haya un público que siga apostando por ediciones físicas o especiales, bien por mero gusto, por tradición o por coleccionismo. Pero el sector parece terminar de decantarse porque el futuro está más allá de los discos.

Es algo que ya se veía viendo venir con el auge de servicios como Game Pass, PsPlus o similares; o con la adopción y facilidad de acceso de las tiendas onlines de todas las plataformas. Pero, por el camino, fueron pequeños detalles los que fueron poniendo los clavos de una tumba que aún no se ha cerrado, pero que pinta a que quedará cerca de estarlo.

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El último clavo se ha llamado, precisamente, Grand Theft Auto. El gran lanzamiento de la década, el que está haciendo que nadie en la industria se atreva a lanzar sus nuevos juegos en fechas cercanas al mes de noviembre en el que verá la luz la nueva entrega de la saga de Rockstar, ha propuesto un giro que, pese a ya estar introducido en el sector desde hace tiempo, ha hecho que muchos pongan el grito en el cielo.

Y es que, de primeras, el ansiado título de Rockstar fue anunciado, en su versión física, con sólo un código en la caja (aunque posteriormente los rumores hablasen de que, aunque más tarde, habría juego físico). Nada más. Es decir, ya no es que alguien esperase una guía o un mapa, como antaño. Que todavía están a tiempo de caer. Es que, directamente, la caja solo traerá un código de descarga del juego.

Esto no supone solo un cierto ahorro para las compañías, que ahorran gastos de producción en este tipo de materiales, que además tendría su complicación logística, ya que se espera que el juego pese lo suyo, complicado su distribución en discos. Cabe recordar que títulos como GTA V ya salieron en algunas consolas con varios cedés en lugar de uno solo.

Supone también una especie de mazazo al mercado de segunda mano. Porque imponer un código a un disco, impide su reventa en el futuro.

La otra cuestión: el precio

Y ese mercado de segunda mano nos lleva a otro asunto en el que muchos tienen la mirada puesta en los últimos años: el precio de los juegos.

Y es que si hace unos meses ya hablábamos de que Nintendo empezaba a sentar precedentes elevando los precios ligeramente sobre los que estábamos acostumbrados, con GTA termina de quedar claro que el orden de los 80 euros por una edición básica de un juego ya se puede considerar el estándar. Aunque el estándar que se plantea para el futuro próximo sea 80 euros por una caja con un código. Si alguien se planteaba hace unos años hacer la apuesta por un nuevo juego, tenía una especie de colchón. Y ese no era otro que, si no le gustaba o si se lo acababa suficientemente rápido, entre muchas otras causas, podía revenderlo después en alguna tienda. Algo que ya empieza a no ser una opción en muchos casos.

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Y de aquí se descuelgan dos problemas. Como mínimo. Por un lado el de que el precio de los grandes videojuegos parece seguir en aumento cuando físicamente obtenemos menos que antes. Por otro, que el jugador ya no es propietario de verdad del juego, algo que ya viene siendo una realidad desde hace años en plataformas como PC o en las tiendas online.

Y es que al no tener un soporte físico, algunos juegos podrían dejar de tener acceso si algún día así se plantea desde las empresas de turno. Es una de esas hipótesis catastróficas, pero la posibilidad de jugar pasa a depender directamente de la plataforma en cuestión. Si esta dice ‘No’, pues tendrá que ser ‘no’, por más que te hayas dejado la nueva cantidad que esta le haya puesto a su flamante nuevo lanzamiento.