Una labor incansable: “Cuando sales, sales a salvar vidas”

Vista desde el agua de la ‘Salvamar Betelgeuse’

De jugarse el tipo saben un rato Roberto Pereira, jefe de Salvamento Marítimo en A Coruña, y Pablo Varela, patrón de la ‘Salvamar Betelgeuse’, una de las embarcaciones de este cuerpo que surca las aguas de la ciudad. Dos ‘guardianes del mar’ para quienes las “duras e incómodas” condiciones de una vida dedicada al servicio no son un obstáculo: “Cuando sales, sales a salvar vidas”.

Con un ámbito de actuación desde O Roncudo a Cedeira, decenas de personas trabajan día a día en la demarcación coruñesa de Salvamento Marítimo para velar por el bienestar de la urbe herculina. Lo hacen a través de su icónica torre de control, pero también navegando en embarcaciones como el remolcador ‘María Pita’ (con una tripulación rotaroria de nueve personas) y la ‘Salvamar Betelgeuse’, que siempre tripulan tres personas: el patrón, un mecánico y un marinero. También en este último caso se trata de una tripulación que rota por días.

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Para Varela, marinero curtido con muchos años de experiencia, el cuerpo ha experimentado muchos cambios en los últimos tiempos. “Las embarcaciones son mucho más eficaces, modernas, tienen más manejabilidad... Están muy preparadas”, explica. “La gente del mar ha evolucionado con esos recursos: están preparados para una evacuación o para realizar salvamentos de una manera que antes no estaba, han cambiado mucho los hábitos y los cursos que se hacen. Cuando yo entré hace 25 años había unos 30 muertos al año, y hoy por suerte hay dos o tres, e incluso a veces ninguno. Y eso es gracias a la evolución de las rotaciones, de las naves, de las torres… Se mejoró en todo”, dice el patrón.

Las embarcaciones durante una prueba del sistem

No obstante, aún hay dificultades, como el descenso de las vocaciones marítimas. Desde Recursos Humanos de Salvamento Marítimo apuntan que “cada vez resulta más difícil atraer a personas que quieran hacer carrera en el mar y los que vienen cuentan con menos horas de navegación, lo que nos obliga a redoblar esfuerzos en la formación interna para asegurar que el personal esté bien preparado desde el inicio”, asegura Tatiana Legorgeu, jefa de Gestión de Personal de Salvamento Marítimo. “Aunque contamos con grandes profesionales, este es uno de los principales retos del sector y nos empuja a seguir trabajando para garantizar que nuestros equipos mantengan el nivel de preparación que exige su labor”, agrega Legorgeu.

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Pereira apuntala su opinión: “La vida en el mar es una vida dura, incómoda, en Salvamento Marítimo estás todo el año pendiente de un teléfono y una emergencia”. En 2025, Salvamento Marítimo gestionó en Galicia 556 actuaciones, en las que se asistió, rescató o buscó a 999 personas. Así, el jefe en A Coruña apunta también al relevo generacional como dificultad: “Falta gente capaz de acostumbrarse a esas condiciones porque es mucho más cómodo un trabajo de oficina de 09.00 a 03.00 horas que trabajar a las 04.00 con temporal y mal tiempo en el mar en pleno invierno”. “Cuando sales, sales a salvar vidas, sabes que hay gente pendiente de verte llegar porque tu trabajo es salvarlos y mantener la vida humana en el mar segura”, insiste. Un motivo que comparten otros guardianes del mar, a los que este diario irá descubriendo en futuros reportajes similares.