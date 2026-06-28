Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
La Galería

“Pel memoria”

O libro de Silvia Tasende celebra o erotismo como fonte de pracer e de coñecemento

Xulio Valcárcel
28/06/2026 13:00
Ilustración de Gosia Trebacz
Ilustración de Gosia Trebacz
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

“… Poemario escrito sobre jazz e trompeta, en noites espidas, nas que os pés se fregan e os xeonllos se encaixan. Onde os corpos famentos medran da brisa ao ciclón e da mar picada ao maremoto”. O propósito, a definición queda clara. O libro de Silvia Tasende, “Pel Memoria (Medulia Editorial. A Coruña, 2026. 98 páx.) remite a Kavafis de maneira expresa na cita que precede aos textos: “E bebín un viño forte, como só os bravos beben o pracer”, cunha diferenza substancial: o que en Kavafis é pasado, en Tasende é venturoso e gozoso presente, na liña da máxima de Xavier Seoane: “Os corpos que apodrecen son os que non amaron” ou dos “Poemas de amor sen morte”, de Claudio Rodríguez Fer.

Fronteira entre o interior e o exterior, territorio de contactos transformadores, a pel atesoura caricias, abrazos, estremecementos, pero tamén as marcas de fracasos e decepcións. A pel lembra. Mesmo cando a consciencia esquece, nomes, rostros e datas persisten inscritos na xeografía que nos envolve: “Recorda, corpo, no só canto te amaron;/ non soamente os leitos nos que xaciches,/ tamén aqueles desexos que por ti/ escintilaban nos ollos e tremaban na voz/ -e algún obstáculo impediu que se lograsen./ Agora que todo é xa pasado…, recorda, corpo”, di, no seu célebre poema, Konstantino Kavafis, dirixíndose ao corpo, parte física, material e sensible da persoa.

A elexía de Kavafis (“agora que todo é pasado”) non celebra un erotismo triunfante nin unha paixón actual, celebra a persistencia da lembranza na que o corpo, arquivo secreto no que permanece o vivido, rexistra encontros consumados e anhelos que ficaron incumpridos. A intensidade do que non chegou a suceder pode resultar tan poderosa como a experiencia real. A imaxinación completa o que ficou incompleto, erixindo a ausencia nunha forma de presenza. O tempo, que tantas cousas destrúe, non consegue borrar por completo a pegada do desexo: “O de-sexo leva o sexo dentro, /como todos nós./ Mais o desexo desborda o sexo/ ao reproducirse oportunamente en cada recanto,/ como a herba da Pampa”, escribe Silvia Tasende.

Refuxio

Cada persoa leva gravada a súa historia: “Como en nada grava o tempo no rostro”, di Novoneira. Unha sucesión de experiencias, de golpes materias e morais, de feridas físicas e sentimentais, de emocións inscritas, sedimentadas na “memoria da pel”: a calor dunhas mans, o timbre dunha voz, a transformación das miradas..., o corpo conserva sucos e enrugas como un vello manuscrito amarelecido polos anos.

Os poemas de K. Kavafis e Silvia Tasende reflicten tamén a fugacidade do fulgor erótico, da xuventude que esvaece, dos amantes que se afastan, das circunstancias que mudan. Mais queda a lembranza da plenitude, refuxio ao que podemos acudir. Entre a posesión e a perda, entre o logro e a decepción, a pel recorda. E nese recordo reside unha forma de vitoria, porque aquilo que foi amado, desexante e desexado, permanece vivo, como as brasas que aínda quentan e se resisten a converterse en cinza. “En polvo enamorado”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Ilustración de Gosia Trebacz

“Pel memoria”
Xulio Valcárcel
Autobuses para trasladar viajeros en la estación intermodal

Estos son los trenes que circularán este lunes en A Coruña durante la huelga de Renfe
Noela Rey Méndez
El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, interviene en la clausura del XVI Congreso del PP de Cataluña

Feijóo promete que no amnistiará "al sanchismo" y abrirá "cajones" cuando llegue a Moncloa
EFE
En una inédita decisión, las autoridades israelíes decidieron este mes transferirse la gestión urbanística de la Tumba de los Patriarcas de Hebrón

Israel entierra los Acuerdos de Oslo en la Tumba de los Patriarcas de Hebrón
Guillermo Azábal