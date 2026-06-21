Videojuegos | La nostalgia mueve montañas

Videojuego EC

No hay nada como un fan acérrimo, o un grupo de fans, para mantener vivo un legado o llevar a cabo imposibles. Ahí está, como ejemplo, el caso de Black Mesa, la remasterización de Half-Life que iniciaron unos fieles seguidores y que acabó contando con el visto y place de la propia Valve, la empresa detrás del título original, para su publicación comercial.

En España, todavía son muchos los que miran con nostalgia al final de los 90 y principios de los 2000, cuando Dinamic Multimedia asaltó el mercado de los juegos de gestión de equipos deportivos con títulos como PC Fútbol, que multitud de personas añoran jugar.

Los frustrados intentos de hacer que la saga renazca han hecho que alguien haya querido recordar aquellos tiempos e intentar ponerlos a disposición del pueblo. Un informático, Jordi Ruiz (@jordirubo) ha decidido que su amor por aquellos recuerdos del PC Fútbol se trasladen al mundo, compartiendo su biblioteca de juegos en una página web (online.dinamicmultimedia.es). De este modo ha permitido que miles de personas puedan jugar, sin necesidad de descargarse nada, a juegos como PC Fútbol 5, PC Fútbol 7, PC Calcio o PC Basket. Desde el navegador. Así de simple.

Aquel mítico juego de gestión, con la imagen de un no menos icónico, y tan recordado o más como el propio juego, Michael Robinson, se hizo con un nicho de mercado que aún se sigue acordando de la saga, aun cuando hoy en día hay gigantes del género como Football Manager que han ocupado su lugar.

Pero el nivel de detalle y cuidado con el que se concibió PC Fútbol, y sobre todo su base de datos, lo convirtió en todo un referente. Un referente que, jugado hoy en día, deja patente que era una auténtica joya y que, aun siendo valorada, quizá no lo fue tanto como debiera.

Porque la saga que nos permitió hacer auténticas gestas con el añorado CD Ourense, que nos permitió soñar, aún más, con el Dépor preliga y el Celta de Europa, que nos permitía intentar asaltar Primera de nuevo con el Compos o dar la machada con el Pontevedra sigue funcionando y generando en nosotros prácticamente la misma satisfacción que hace 20 o 30 años.

Y es que no solo era intentar fichar al Beckham o Ronaldo de turno para tratar de poner la bandera del Dépor por Europa adelante, sino que el juego te permitía gestionar prácticamente todo el club: desde los aspectos deportivos de contratos de jugadores o empleados, hasta ampliar el estadio, decidir los mejores patrocinios, elegir contratos de televisión adecuados, fabricar y vender merchandising o incluso controlar los restaurantes y los bares del estadio en días de partido, teniendo que tener un ojo en todo momento en todos estos aspectos, los cuales nos iban recordando, en PC Fútbol 7, nuestros amables colaboradores con sus mensajes hablados.

Aunque ahora suene a algo casi cotidiano, hace un par de décadas supuso una suerte de revolución por sentar en parte las bases de lo que quería el público en el futuro. Pero, sobre todo, uno de los mejores puntos era que la saga estaba hecha aquí, las bases se sentaban desde España.

Dinamic Multimedia

La compañía detrás de este éxito era Dinamic Multimedia, nacida, en parte, del legado que había dejado Dinamic Software, una de las empresas clave de la denominada Edad de Oro del software español.

Y es que Dinamic Software fue una de esas compañías que se hizo un hueco en la década de los 80 creando y distribuyendo juegos. A su nombre quedaron ligados títulos deportivos como el de Fernando Martín, Michel Fútbol Master o el Aspar G.P. Master. Pero su huella quedó también en multitud de títulos, algunos de ellos considerados casi de culto 40 años después, como ‘Capitán Sevilla’, o licencias de personajes icónicos como El Capitán Trueno.