Una de las propuestas de la nueva colección SS 2026 de la firma italiana Vº73 Cedida

La firma italiana Vº73 presenta su nueva colección SS 2026 a través de la campaña: “Unbag your imagination”, que es un homenaje a la fantasía y celebra el juego de adentrarse en la historia de la marca e interpretarla según el estilo propio.

“Es como si el bolso fuera un recipiente: una vez abierto, sus elementos cobran vida, se vuelven

reales y se adaptan a las necesidades de quien lo lleva”, cuenta Elisabetta Armellin, fundadora y directora creativa de V°73. “Como si se entrara en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas: basta un detalle para descubrir un universo diferente, que cada uno puede imaginar como prefiera”.

Otra propuesta de la nueva colección SS 2026 de la firma italiana Vº73 Cedida

La colección, que no por casualidad se llama Unbag Your Imagination (“Desvela tu imaginación”), es una invitación a expresar la propia personalidad con ligereza y diversión. “Para explicar mejor este concepto en la campaña hemos utilizado parcialmente la inteligencia artificial; las sesiones fotográficas se realizaron de manera tradicional”, continúa Armellin, “mientras que los fondos de las imágenes narran contextos surrealistas e imaginarios”.

Pero el momento culminante de la campaña llega cuando la protagonista se detiene y abre su bolso: es aquí donde los detalles (los charms en forma de cereza, los rosetones que se transforman en postes y los materiales de los bolsos) cobran vida y conducen al universo, más o menos imaginario, de V°73. Un universo rico en accesorios, donde la calidad se integra con la comodidad y la atención a cada detalle.

Parte de la nueva colección SS 2026 de la firma italiana Vº73 Cedida

Entre los puntos clave de la colección destaca el motivo del rosetón inspirado en Venecia, uno de los elementos clave de la marca y protagonista recurrente de sus propuestas. La rafia y la paja se consolidan entre los materiales más buscados, mientras que los modelos perfectos para la noche adquieren mayor protagonismo; algunos se distinguen por un satén de algodón especialmente refinado.

La nueva colección de V°73 expresa una estética matérica y luminosa, definida por materiales naturales y detalles que realzan el ADN de la marca. Los estampados reinterpretan el logotipo en forma de rosetón, transformándolo en un cabo de inspiración marinera, mientras que las rayas se declinan en paletas cromáticas vivas y contemporáneas. Los stickers impresos aportan un toque personal y lúdico, y el animal print introduce una nota contundente y distintiva en la colección. Los colores se declinan en tonos neutros (imprescindibles de la temporada) con toques de azul intenso y azul marino. El verano ya está aquí para Vº73.