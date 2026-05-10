Los cuellos, protagonistas incluso en verano
Pescuezos presenta ‘Raíces’, su nueva colección inspirada en la belleza de volver al pueblo. ‘Raíces’ es una propuesta que nos transporta al pueblo, a la calma y a la naturaleza de vivir sin prisa, como antes.
Inspirada en los orígenes, cuenta la historia de dos amigas que regresan a su pueblo, un lugar de paz y naturaleza, donde vivieron su infancia, sus travesuras y los momentos compartidos con sus abuelos y bisabuelos. Paseos en bicicleta, tardes recogiendo flores o la vida en el jardín se convierten en inspiración directa de los nuevos diseños, dando lugar a estampados que reflejan ese imaginario íntimo y emocional tan característico de la marca.
Esta narrativa se traslada a la colección con nuevos modelos de Pescuezos, así como nuevas capas ligeras pensadas para sobreponer y aportar un toque de estilo a los looks. Estampados Liberty, rayas (muchas rayas), toques en amarillo limón, azules y rosas, junto a un divertido estampado de perritos, flores y los ya característicos tonos naturales, conviven en una propuesta que equilibra tradición y frescura para que los cuellos sean los protagonistas, incluso en verano.
Detrás de Pescuezos hay tres mujeres, madre e hijas, unidas por una conexión especial y una pasión compartida por la moda. Mercedes, la más joven, destaca por su precisión y atención al detalle; su madre aporta experiencia, intuición y una mirada valiente; y Fátima, cara visible de la marca, lidera la creatividad con entusiasmo y una firme creencia en el poder transformador de la moda.
Cada Pescuezo es diseñado y producido en España, desde esa calma y ese amor por lo nuestro que definen la esencia de la marca.