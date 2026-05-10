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La Galería

Los cuellos, protagonistas incluso en verano

Natalia Alcayde
10/05/2026 11:40
Pescuezos
Algunos de los diseños de la marca Pescuezos para esta temporada 
Cedida
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Pescuezos presenta ‘Raíces’, su nueva colección inspirada en la belleza de volver al pueblo. ‘Raíces’ es una propuesta que nos transporta al pueblo, a la calma y a la naturaleza de vivir sin prisa, como antes.

Inspirada en los orígenes, cuenta la historia de dos amigas que regresan a su pueblo, un lugar de paz y naturaleza, donde vivieron su infancia, sus travesuras y los momentos compartidos con sus abuelos y bisabuelos. Paseos en bicicleta, tardes recogiendo flores o la vida en el jardín se convierten en inspiración directa de los nuevos diseños, dando lugar a estampados que reflejan ese imaginario íntimo y emocional tan característico de la marca.

Algunos de los diseños de la marca Pescuezos para esta temporada
Uno de los diseños de la marca Pescuezos para esta temporada
Cedida

Esta narrativa se traslada a la colección con nuevos modelos de Pescuezos, así como nuevas capas ligeras pensadas para sobreponer y aportar un toque de estilo a los looks. Estampados Liberty, rayas (muchas rayas), toques en amarillo limón, azules y rosas, junto a un divertido estampado de perritos, flores y los ya característicos tonos naturales, conviven en una propuesta que equilibra tradición y frescura para que los cuellos sean los protagonistas, incluso en verano.

Detrás de Pescuezos hay tres mujeres, madre e hijas, unidas por una conexión especial y una pasión compartida por la moda. Mercedes, la más joven, destaca por su precisión y atención al detalle; su madre aporta experiencia, intuición y una mirada valiente; y Fátima, cara visible de la marca, lidera la creatividad con entusiasmo y una firme creencia en el poder transformador de la moda.

Cada Pescuezo es diseñado y producido en España, desde esa calma y ese amor por lo nuestro que definen la esencia de la marca.

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