GameOver | Música para mis oídos

Mouse P.I. hor hire

Cuando nos enfrentamos a un nuevo juego solemos centrarnos principalmente en aspectos como la jugabilidad, los gráficos o las sensaciones que nos genera los diferentes aspectos intrínsecos al título al que nos enfrentemos. Pero hay elementos que a veces pasamos más por alto, aunque están ahí, cubriendo y dando empaque a todo el conjunto, a veces con mucho protagonismo también.

El sonido, en general, y la música en particular, está en ese último grupo. Y su importancia la podemos resumir atendiendo a dos juegos abordados en estas mismas páginas últimamente.

Es el caso de Transistor, donde la banda sonora no sólo funciona por sí misma, sino que termina de redondear la belleza y el dinamismo de un juego que ya de por sí alcanza altas cotas de perfección.

GameOver | Tenga usted su dosis de dopamina Más información

Supergiant contó en esa ocasión con Darren Korb, con quien han colaborado en otros títulos como Hades o Pyre. Y a él se sumó la melodiosa voz de Ashley Lynn Barrett. El resultado era una hora de música creada ex profeso para Transistor, 60 minutos que alternaban secciones calmadas en las que predominaba la voz de la cantante californiana, con otras más frenéticas en las que predominaban ritmos cercanos al drum’n bass.

Otro ejemplo recientemente tratado en estas páginas es el de uno de los últimos lanzamientos del sector: Mouse P.I. hor hire. El título de Fumi Games nos traslada a un mundo ratonil que se podría corresponder con nuestros años 20 y 30. La detectivesca aventura de disparos le da un importante protagonismo a la música, tanto queriendo como sin quererlo.

Cabe destacar que todo lo que rodea al juego en ese aspecto destaca, precisamente, por darle capas de ambientación al juego. Los propios gráficos y animaciones, que recuerdan a los dibujos de Tex Avery y que tan bien explotó en su momento Cuphead, son parte fundamental de la manera que tiene el juego de llevarnos a esas décadas. Los chistes, que no son pocos, los carteles e incluso las armas van redondeando esta sensación de viaje al pasado.

GameOver | Ratones de dibujos armados hasta los dientes Más información

Y la banda sonora es uno de esos aspectos que terminan por poner la guinda y que la propia desarrolladora ha tenido muy en cuenta. Y es que desde el minuto uno se nos plantea que la música, y el sonido en general, va a tener un grado de importancia alto para que la experiencia sea buena.

Nada más arrancar el juego por primera vez, las opciones ya nos plantean toquetear la música. Se nos presenta de una manera peculiar, Fumi no solo nos dice que podemos bajar y subir el sonido o las voces, sino que podemos ponerle filtros especiales: el juego nos deja que la música suene sin más o hacer que se escuche como si procediese de un vinilo o de un cilindro de cera. Ya es una declaración de intenciones que se repite cada vez que arrancamos el juego: mientras termina de cargar la pantalla de inicio, el tema principal del juego sonará como un simple tarareo que se convertirá en canción completa mientras elegimos si continuar partida o crear una nueva.

La mayoría de los temas los firman Patryk Scelina y Kacper Mikolajuk y transitan esos ritmos en los que predominan vientos como el saxofón que van ambientando a la perfección los diferentes escenarios, bien sean un salón de baile, bien una reunión de altos mandos políticos, bien un entorno natural.

GameOver | Remover algo en tu interior Más información

Y la música acompaña también a las secciones jugables, y aquí vuelve a aparecer la comparativa con Doom. Mientras se suceden las oleadas de enemigos, la música será un foco más de nuestra atención, ya que los ritmos se harán más fuertes y acelerados. Una vez acabemos con el último ratón en pie, se volverá a suavizar para decirnos: “Aquí no hay nada más que roer”.