El ojo público | La foto que no

Isaac Díaz Pardo, junto a Javier Losada, durante un homenaje en 2008 Javier Alborés

El nombre de un fotoperiodista se edifica siempre sobre sus imágenes. Su firma, al pie de las instantáneas, documenta, atestigua y legitima la certeza de los acontecimientos. Su innata o adquirida pericia, la tecnología de los bártulos con los que se bate y la relevancia del medio para el que trabaja van consolidando una trayectoria y una reputación que le aportará en algunos casos, cierto reconocimiento, en contadas ocasiones algo de fama y en el más inusual de los supuestos, bastante dinero. Aunque eso último dicen que es lo más parecido que hay a Tierra Seca en ‘Waterworld’.

Lo más chocante del caso, sin embargo, es que no son sus fotografías las que definen a un fotógrafo. La paradoja del asunto, por retorcida y quizás porque linda con la herejía, es que a los fotoperiodistas nos definen las fotos que dejamos de hacer. Y no, no hablo de aquellas imágenes que no logramos atrapar porque el momento pasa ante nuestros hocicos como un caballo desbocado, o porque la correa de la cámara se engancha inoportuna en el cierre de la mochila en el peor de los momentos, o el flash opta por no funcionar y racanea su destello dejándonos vendidos ante la señora oscuridad, o simplemente llegas tarde o demasiado pronto, y como a las siete y media, o te pasas o no llegas. No hablo de la torpeza o de la mala suerte que siempre van de la mano del reportero gráfico, como niños desvalidos que no se despegan de ti ni con disolvente. De lo que estoy hablando es de la decisión consciente de no hacer la foto, de no hurtar el momento, de dejarlo ir y marchar para que jamás regrese, y como le pasaba al replicante aquel, se desprenda junto a todos los momentos del mundo para perderse y no regresar, como lágrimas bajo el aguacero.

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Lo que te hace fotógrafo de verdad, auténtico, lo que traza tus contornos y ajusta tus fronteras como profesional, son las fotos que dejas morir. Las que no haces. “La foto que no”. Y eso es algo que, cuando la juventud burbujea en las venas y late en las sienes, se desconoce, se ignora y ni tan siquiera se intuye. Si eres un joven fotoperiodista y lo tienes (los que llegan lo tienen), vas con todo y a por todas, apretando dientes y a degüello, sin importar lo que suceda ante tu objetivo. Sin compasión y sin freno, sin discurso o reflexión, te conviertes en un charcutero de la realidad, en un pistolero de lo mundano o en un verdugo de lo extraordinario.

Uno no sabe frenar, así que se hace lo que las entrañas exigen: hierro a fondo. Así ha de ser. No hay atajos. Cada cual ha de descubrirlo por sí mismo, y hay quien todavía, con cientos de miles de disparos en su dedo índice, aún no ha dado con la tecla.

Y aquello fue en la acera que trepa alrededor de la muralla del jardín de San Carlos, hace más de 15 años. Una noche gélida e incómoda pero impasible, de esas que envuelven tan a menudo la ciudad vieja herculina en el más cruel de los meses. Isaac Díaz Pardo, el célebre artista e intelectual gallego, arrastraba sus cansadas piernas tratando de avanzar cuesta arriba, encorvado, torpe y con mirada ausente, apoyando su peso sobre el bastón que acompasaba, golpe a golpe, sus pasos perdidos. Había una belleza insólita en la sombra sólida, definida y perfecta que el anciano proyectaba sobre el muro de piedra, el cual se teñía con la luz titilante y anaranjada de las oxidadas farolas que nos acechaban.

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La imagen era tan potente, tan salvaje, albergaba una ternura tan cruda en aquel profundo patetismo que, yo, situado bajo el arco de entrada del Abente y Lago, no dudé ni un instante en alzar la cámara y apuntar. Con la presteza que me dio el oficio, ajusté los parámetros de apertura y obturación y me dispuse a disparar para así dejar zanjado el asunto de una vez.

Pero no lo hice. Y no lo hice porque de golpe comprendí que había que dar ese salto. El de decidir. Y ese instante no me pertenecía. Ni a mí ni a nadie. Sólo a él y a mis ojos. Aquella imagen no era Isaac Díaz Pardo. Porque aquel hombre era cualquier cosa menos un anciano encorvado y desvalido. Aquella persona llevaba un universo dentro. Inabarcable, inmortal y colosal. Único. Por eso decidí. Y decidí que no.

Como lo hago cada vez que paso junto a la verja de un coqueto cementerio en el corazón de Oleiros y observo a un hombre solitario y envuelto en el celofán de la tristeza que, junto a una lápida, y alzando el teléfono móvil en su mano, coloca el altavoz del aparato a la altura del nombre que hay tallado en el mármol, mientras pone una canción que nunca logro distinguir. Que parece sonar a fado, y que supongo, habla de cosas que tan solo ellos dos entienden.

Así que a veces me veo, tentado por la belleza de la imagen, a detener el coche, bajar la ventanilla y robarles el momento. Para guardarlo tal vez. O quizás para que lo veáis todos vosotros, o a lo mejor, para que en un concurso de esos que hay, me den unos cuantos miles de euros por capturar una imagen tan conmovedora.

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Contemplo el asunto y mis ojos, ya por inercia, buscan el macuto con la cámara que descansa siempre sobre asiento del copiloto y entonces la duda me invade durante unos instantes que parecen una vida. Finalmente, y por ese orden, niego con la cabeza, sonrío y piso el acelerador para alejarme.

Como el jugador de fútbol que, desinteresadamente, echa el balón fuera de banda para que puedan atender al magullado rival que se duele sobre el césped.

Aunque no espere el aplauso a cambio.