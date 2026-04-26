Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
La Galería

Un novo libro de Karlos Ramos

‘El buscador de metales’ (Espasa Poesía) presentouse na Libraría Hoboken da Coruña coa intervención do profesor e crítico literario Luciano Rodríguez

Xulio Valcárcel
26/04/2026 10:14
Ilustración de Gosia Trebacz
Ilustración de Gosia Trebacz
Cedida
“Bajan los dos primeros versos a la mano y sé que he de detener lo que esté haciendo para atender esa demanda. Tras la detonación inicial suele quedar escrito el cuerpo casi definitivo del poema”, explica Karlos Ramos. Neste marco, a tensión é constante entre o que se di e o que se cala, entre o impulso de comunicar e a imposibilidade de facelo de maneira plena. O poema convértese nun campo de forzas onde cada palabra pesa, onde cada decisión formal ten consecuencias. Non hai lugar para a compracencia nin para a retórica baleira.

A proposta é limpa, sen afectación nin solemnidade, porque calquera exceso esluiría a intensidade: “Nadie quiere ser el poeta abstemio/ el último muerto en la guerra/el que apaga la música en la fiesta/ nadie quiere ser moneda de níquel/ ni leche sin galletas/nadie quiere inundar su corazón de pena/ ni confiar su vida a una presa de cartón-piedra/ nadie apuñalarse de nostalgia en el metro/ ni que la venda se le caiga en el peor momento/ nadie –temor horrendo– hacerse viejo/ ni descubrir el vacío de los días pretéritos/ nadie quiere ver lo evidente”…

E, con todo, esa mesma poesía que desacraliza —que rexeita os altares da solemnidade, as tradicións petrificadas— acada momentos de sublimidade en base á intensidade da experiencia: a linguaxe levada ao límite consegue nomear o inefable, non porque o explique, senón porque o fai presente. Esa é a súa forza: non resolver, senón abrir: “Cada última caricia que propuso la agonía/ fue un lecho donde encontrar juntas/ tristeza y alegría/ donde alcanzar con los dedos el ritmo /acompasado de los días/ entre las sábanas limpias / y los besos que hoy nos pesan/ como el plomo sobre el puente de los suicidas”.

A desacralización implica tamén un custionamento do papel do poeta, que non é un intermediario de nada nin un gardián de verdades eternas. É alguén que se expón a errar, que se deixa atravesar pola vida diaria e tenta devolver esa experiencia en forma de palabras. Certamente, hai unha dimensión ética nesa postura: a de non finxir unha autoridade que non ten, e a de escribir dende a conciencia da propia fraxilidade.

Resistencia

Un poderoso pulo vital atravesa a poesía de K. Ramos. A pesar da dor, da frustración ou do fracaso, hai unha enerxía que sostén, que terma e empurra. Se cadra non é optimismo nin esperanza, é resistencia. O acto de escribir (“Escribir en tiniebra es un mester pesado”, en palabras de Berceo que el recupera) convértese nun xeito de afirmar a propia existencia fronte a un contexto que tende a diluíla. Cada verso é unha forma de dicir: aquí estou.

Poesía de etioloxía irracionalista, visceral e socialmente crítica, que constrúe un espazo onde a linguaxe se volve materia viva. No que o ritmo, o son, a cadencia e a a pausa articulan unha experiencia que vai máis alá do significado literal. Un espazo que rexeita a solemnidade baleira e que, paradoxalmente, consegue tocar o máis alto precisamente por non pretendelo. Poesía que latexa, que incomoda, que vibra. Que non pretende explicar o mundo, senón facelo sentir.

