Lorenzo Villoresi: cuatro fragancias para las madres

A pocos días del Día de la Madre, Lorenzo Villoresi presenta una selección de fragancias pensadas para acertar con un regalo especial. Teti, Donna, Teint de Neige e Iperborea son cuatro propuestas que destacan por su elegancia y versatilidad, adaptándose al gusto de cada persona.

Desde composiciones más frescas y luminosas hasta otras más envolventes y delicadas, cada fragancia ofrece una interpretación única, convirtiéndose en una elección cuidada y con intención de sorprender.

Teti

Notas de salida frescas y chispeantes, florales y afrutadas, con frutos rojos y mandarinas, que se abren hacia un corazón de magnolia, lirio del valle, flores blancas y grosellas, sobre un fondo de melocotón, jazmín, mimosa y flor de azahar.

“Me inspiré en Teti”, dice Lorenzo Villoresi, “una doncella de eterna juventud y libertad. Es la ninfa más hermosa, la deidad de las aguas y la belleza. Alegre y desenfadada, baila rodeada de flores y frutos de todos los colores”.

Teint de Neige

El inconfundible aroma de los polvos perfumados; el perfume del maquillaje en una fragancia suave, delicada y envolvente. Sutilmente enriquecida con la riqueza de extractos naturales de preciadas flores de rosa, jazmín y ylang-ylang, evoca la delicada belleza y la feminidad de la Belle Époque.

Donna

La máxima expresión de la feminidad narrada por las reinas de las flores: rosa centifolia y rosa damascena, coronadas por el carácter empolvado del ylang-ylang y el iris florentino, con matices de jazmín y narciso de montaña, hojas de violeta, grosella negra y maderas orientales.

Iperborea

La leyenda de una isla feliz y de la eterna juventud: allí, más allá del viento del norte, en una primavera perpetua, la brisa fresca del norte transporta el aroma de flores en plena floración que buscan el primer rayo de sol entre el rocío de la mañana.

Una fragancia vibrante de flores frescas, con notas cítricas y ligeros matices afrutados, que se abre hacia un corazón luminoso de lirio del valle, magnolia, mimosa y ciclamen.

Lorenzo Villoresi

Con más de 30 años de trayectoria, Lorenzo Villoresi fue fundada por el filósofo y explorador de esencias que da nombre a la firma. Reconocido por la meticulosa elaboración de sus fragancias, Villoresi se inspira en viajes, culturas y paisajes de ensueño.

Cada perfume se concibe como una obra de arte olfativa, fruto de un proceso artesanal que combina materias primas de la más alta calidad con un enfoque exclusivo en la creación de aromas personalizados.