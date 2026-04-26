Foránea, una nueva forma de descubrir el mundo a través de la artesanía

Cada pieza de Foránea es el resultado de un proceso manual, donde el tiempo, la dedicación y la imperfección forman parte de su valor. Frente a la producción masiva, la marca reivindica una forma de consumo más consciente, en la que el valor de un objeto no reside únicamente en su estética, sino también en su origen, su proceso y las manos que lo han creado.

Cada pieza es el resultado de un proceso manual, donde el tiempo y la dedicación forman parte de su valor, apostando por una forma de consumo más consciente y especial.

Su universo se despliega a través de una cuidada selección de piezas: bolsos y cestas bucket de rafia de Madagascar, casquetes de crochet bordados en Ecuador, brazaletes de tagua en múltiples colores, collares hechos en Turquía, pareos procedentes de India con técnicas de estampación manual y bolsos o charms de bolitas bordadas desde Colombia, que se caracterizan por sus colores llamativos –entre otras creaciones– que celebran la riqueza de lo hecho a mano.

Foránea es un puente entre tradiciones artesanales remotas y una mirada contemporánea, donde cada pieza cuenta la historia de quienes la crean.