El ojo público | Nadie me llama gallina

Gallinas de Mos en una granja de Arteixo Quintana

Apenas puedo reconocerme en el retrato que pende de la pared del pasillo en casa de mis padres como un desconchado. Negligente y descolorido. Porque ahí decidió situarlo mi madre, entre estancias, para que durante mis fugaces visitas tenga a bien recordar de vez en cuando, y con evidente asombro, que algún día fui niño. Supongo que la intención es esa y no otra, y sin embargo, siempre contemplo la imagen como si se tratase de algo ajeno a mí, extraño y grotesco, tan lejano y borroso como un sueño que se disipa al cobrar conciencia de que has abierto los ojos. Me veo ahí, enmarcado, tan pequeño, rubio e indefenso y sólo recuerdo el miedo. Porque se ve que, aún siendo un mocoso, ya podía intuir el peligro que entrañaba todo aquello que los otros llamaban fotografía.

En los albores de los años 80, mis mañanas se sucedían entre bloques de plastilina y ceras de colores en una guardería situada en Ciudad Jardín a la que llamaban “Los Pitufos”. Era la más cercana al piso que mis viejos habían alquilado en Julio Rodríguez Yordi, un minúsculo quinto sin ascensor al que yo, con mi mirada pueril, percibía como una mansión gigantesca, sombría y repleta de secretos. El mejor lugar del mundo para escuchar desde el salón las gargantas de los escasos cuatro mil aficionados que frecuentaban los partidos del Deportivo cantando los goles de Jose Luís. En aquella singular guardería, abarrotada de críos de familias adineradas, todos los niños llevábamos un estúpido mandilón color azul, y las niñas, por si no nos dábamos cuenta de que no tenían pito, las enfundaban en uno de tono rosado. A cuadros. Como si fuésemos mesas de una pizzería siciliana. La profesora, que era una chica incapaz de pronunciar la “erre” sin escupirnos en la cara, nos anunció de sopetón que iba a venir “el señor fotógrafo” a hacernos unos retratos. Y al escucharlo, como si un relámpago hubiese sacudido mi imberbe alma, se me enturbió el corazón. Un miedo atávico, gélido y árido, un pánico denso, espeso e incontrolable se instaló entre mis oídos. “¡Yo no quiero al fotógrafo!”, exclamé. La profesora frenilla sonrió y obvió mi sólida exigencia, sustentada en una intuición tal vez infantil, pero más cierta que la muerte. El fotógrafo era un tipo peligroso y yo ya lo sabía. Ese sujeto hacía fotos.

Así que, a pesar de bracear, chillar y llorar como a un reo inocente al que suben al patíbulo, me amenazaron, me intimidaron y me obligaron a quedarme muy quieto y muy

tieso en una banqueta con un fondo tan blanco como embustero a mi espalda y me indicaron que mirase al objetivo. Saltaron los flashes con crueldad. Y ahora, en el pasillo de mis ancianos padres, contemplo aún aturdido el resultado. Unos ojos húmedos al filo del llanto, tristes, ausentes y hondos, como un cielo del norte. Un pelo rubio alborotado, bipolar, asilvestrado. Y unos labios que encierran rabia, enfado y juran venganza.

Mi primer contacto con la fotografía fue como un parto: salvaje, violento y visceral. Sin duda, de toda aquella pandilla de insensatos, yo era el único consciente de que al fotógrafo hay que tenerle miedo. Sí. Y mucho miedo.

Más adelante, en el instituto, tuve un nuevo encuentro en la tercera fase con la fotografía. Por motivos ajenos a mi persona, pero profundamente relacionados con mis compañías y las tentaciones psicotrópicas, acabé con mis huesos estudiantiles en el Femenino. En la plaza de Pontevedra. Muy lejos del instituto de Monelos o el de Elviña, mis hábitats naturales. En aquel aburrido ambiente académico, repleto de alumnos cuyas inquietudes más vanguardistas consistían en fumarse una truja a escondidas en el baño, latar para acudir a un célebre y apijotado salón de videojuegos de Linares Rivas o presumir de beberse un amanerado cubata en Betty Blue, yo me hice colega de Manuel Vilariño. Me dio clase de biología en primero de BUP y en COU, y le encantaba hablar conmigo de Peio Uralde, veteranísimo delantero tanque del Dépor, al que consideraba una catástrofe fisiológica desde un punto de vista celular, y también charlar, y dada mi temprana edad, de mis originales lecturas de los Trópicos y de las trilogías eróticas de Henry Miller. Que me apasionaban, me hipnotizaban y me reconducían. Manuel Vilariño me decía que, en plena naturaleza, allí en Mera por donde habitaba, se dedicaba a hacer fotografías de pájaros, piedras y cosas por el estilo. Cuando al fin le dieron el Premio Nacional de Fotografía descubrí que no trabajaba precisamente para el ‘National Geographic’. Supongo que conocéis su fascinante obra, si no, no deberíais estar leyendo esto.

En fin, el caso es que creo que su desinteresada influencia y sus ánimos avivaron, aún más si cabe, las llamas que crujían dentro de mí. Supongo que percibir en mi insolente adolescencia una indomable y exótica rabia, una amargura anacrónica y una romántica rebeldía ajena a los impulsos más mundanos de la edad, le provocaron cierta conmoción y simpatía para alimentar con sus peroratas mi lado más indómito, pendenciero y artístico.

Lo que decía. Los fotógrafos son peligrosos.

Años después lo retraté a los pies del instituto para El Ideal Gallego. Nos fundimos en un abrazo y le prometí enviarle la foto. Por supuesto, y como hacemos siempre los fotoperiodistas, no lo hice.

Pienso todo esto mientras retrato a unas gallinas en una granja de Arteixo, y me viene a la cabeza porque la maqueta de una fragata de guerra dieciochesca que el granjero guarda en un viejo galpón me retrotrae a mi infancia. Y todos estos pensamientos se apelotonan en mi cabeza en cuestión de segundos. Curioso. Y ahora es lo que lees.

Las gallinas son descendientes directos del Tiranosaurus Rex. Sus primos lejanos. Todas revolotean a mi alrededor y parecen de todo menos peligrosas.

Como yo.