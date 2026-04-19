Imágenes contra el desastre: un gallego retratará aves marinas en un viaje a Svalbard

El eider real, una de las especies retratadas en los viajes a Noruegas Cholo Ramón

Una imagen vale más que mil palabras. O, al menos, así lo cree el naturalista y fotógrafo coruñés Cholo Ramón, que lleva décadas inmortalizando aves con su cámara, misión a la que se encomienda con un claro objetivo: la concienciación. Tras retratar a diversas especies a lo largo de los años, este verano regresará a Noruega, donde visitará el remoto archipiélago de Svalbard para poner fin a un proyecto que espera que ayude a la ciudadanía a darse cuenta de los peligros del cambio climático.

El fotógrafo herculino, que llegó a presidir el Grupo Naturalista Hábitat, comenzó a explorar el mundo de la ornitología en la infancia. “Desde pequeño siempre he tenido una curiosidad innata, que creo que tuvo que ver mucho con Félix Rodríguez de la Fuente o Jacques Cousteau, que me inculcaron esa pasión por el conocimiento”, explica. “Cuando era adolescente, un primo mío estaba haciendo un trabajo sobre pájaros y a mí nunca se me había ocurrido a parar en pensar cómo podía verlos, pero me puse a hacerlo con él y desde entonces, desde el año 82, llevo viendo pájaros”.

Un falaropo picofino Cholo Ramón

Los inicios

El siguiente paso lógico fue retratarlos: “A finales de los 90 comencé con la fotografía, primero para documentar trabajos que estábamos haciendo y paisajes, y finalmente como una vocación plena para acercarme al mundo de las aves de una manera diferente, con unos prismáticos primero y luego con la cámara para captar las imágenes”. Aprendió de forma autodidacta, con esfuerzo, y viajando a distintos países para retratar aves.

Precisamente uno de esos viajes despertó en él una vocación reivindicativa: “En el 88, durante una visita a Escocia, había visto las principales colonias de Escocia de aves marinas. Nos quedamos maravillados por el espectáculo, y cuando volvimos en 2013 el espectáculo era abrumador, pero al contrario: era desastrosa la visión porque hubo una reducción muy significativa de las colonias que habíamos visto”. “Contactamos con los ornitólogos locales y nos dijeron que efectivamente estaba pasando, que los cardúmenes de peces desaparecen o se van a otro lado por el incremento de la temperatura en el mar”, explica.

El fotógrafo, durante uno de sus viajes Cholo Ramón

“En ese momento tomamos conciencia de que quizás la fotografía podría ayudar a que la gente se sensibilice de ciertas cosas, porque lo que está claro es que de aquello que no se conoce no se habla”, resume. Por lo tanto, se ha propuesto a través de la fotografía que la gente llegue a conocer espectáculos naturales y especies que están en peligro crítico de extinción, y sensibilizarles de la importancia de la conservación de las especies y los hábitats que las acompañan.

Ese viaje fundacional motivó una serie de periplos, acompañado por su “media naranja fotográfica”, el también coruñés Fausto Infante, para retratar aves –algunas en peligro de extinción– y paisajes del Atlántico. “En 2013 fuimos a Escocia, en 2015 a Islandia, en 2019 a Irlanda, en 2022, 2023 y 2025, Finlandia y Noruega”, narra. Para cerrar el círculo, les quedaba tan solo visitar las islas Svalbard, en el Ócéano Ártico, a medio camino entre Noruega y el Polo Norte, antes de lanzar un proyecto en el que resumir todo.

Un charrán ártico en pleno vuelo Cholo Ramón

Irán al archipiélago en junio. Dos semanas de aventura en el hielo en que buscarán retratar en concreto a dos especies: el mergulo marino y la gaviota de marfil. “Svalbard es un sitio peculiar porque tiene una superficie similar a la de Aragón y Navarra pero con poco más 2.500 habitantes. Todo allí es lo más al norte del planeta: el restaurante Michelín, el banco de semillas más grande, la universidad...”, dice. Por tanto, “son paisajes prístinos, con poco impacto del ser humano, en los que se respira la naturaleza en estado puro”.

Requerirá una gran preparación: “Necesitamos unos seis meses para preparar el transporte, el alojamiento, la ropa, el equipo fotográfico, los prismáticos... Son muchas cosas, porque no podemos permitirnos el lujo de llegar y no estar preparados”. Necesitarán llevar ropa técnica, ya que estarán a temperaturas bajo cero, y como equipo fotográfico usarán cámaras Canon, teleobjetivos muy largos de 30 aumentos, un telemedio, y un gran angular para hacer paisajes. “Y prismáticos, porque son la clave para localizar a los animales y valorar cómo te tienes que acercar, porque nosotros las fotos las hacemos con el máximo respeto posible a la fauna”, añade.

Una alca común Cholo Ramón

No será fácil. “Aquí las colonias marinas un año están y el siguiente a lo mejor no, o en menor medida, o en una zona distinta... En las colonias hay muchas especies, de las cuelas de una en concreto a lo mejor hay solo una pareja, con lo cual tienes que buscarla mucho, y eso es casi una labor detectivesca”, dice. En el caso de la gaviota de marfil solo hay 1.500 parejas en todo el archipiélago. Con el mergulo debería costar menos: hay alrededor de un millón y medio de parejas.

“Vas a jugártela, porque allí no puedes moverte por donde quieres porque hay osos polares, todos los años muere alguien atacado, y está prohibido salir de la ciudad más grande, Longyearbyen, si no vas acompañado de una persona con rifle”, especifica. En total, estarán ocho días circunnavegando las islas y siete días en tierra.

El proyecto

A su regreso, la idea es plasmar todos los viajes que han hecho desde 2013 en un libro y una exposición. “Queremos que el proyecto tenga un hilo narrativo, una historia. Y nos la da el hecho de que hay aves marinas que crían muy apartadas de Galicia pero hacen migraciones a través del Atlántico y pueden llegar aquí o otras partes de la península”, manifiesta.

Un frailecillo alzando el vuelo Cholo Ramón

El libro, que llevará por nombre ‘Donde anida el viento’, será “un recopilatorio de imágenes de gran calidad pero también de experiencias y una llamada a la concienciación”. El resultado final “dependerá un poco de los patrocinadores o instituciones que puedan sumarse”, pero la idea es que resuma los viajes y aportar datos sobre los pájaros y paisajes retratados. Además, se plantean hacer una exposición itinerante que “pueda ir generando conciencia, porque los espacios prístinos que retratamos están amenazados por algo que nos amenaza a todos, el cambio climático”.

Aunque aún no tienen nada cerrado, al fotógrafo le encantaría que la primera presentación del libro y el primer hogar de exposición fuera el Aquarium de A Coruña. “Es un sitio maravilloso porque esto va de mar y vida y eso es precisamente el Aquarium”, comenta. Un gran colofón para este proyecto de ornitología. “En el mundo hay 10.000 especies de pájaros, y cada vez hay más en peligro de extinción”, comenta el naturalista, que hará cuando esté en su mano en Svalbard –y a su vuelta– para procurar un futuro esperanzador para sus amados amigos de picos y plumas.