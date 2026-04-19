El ojo público | Sobrevivir a Rosalía

Concierto de Rosalía en A Coruña en julio de 2022, cuando aún se dejaba hacer fotos Quintana

Sin el oportunismo y la escasa pericia de Pennie Smith con su Pentax, el ‘London Calling’ no existiría como tal. The Clash, en el imaginario colectivo, son Paul Simonon estrellando su bajo contra el suelo en pleno apogeo de un frustrante concierto en el Palladium de New York en 1979. Por lo que sea, a la fotógrafa no la habían echado del foso al terminar la tercera canción y a día de hoy, una parte de la historia de la música se escribe con esa imagen. Tampoco a Jim Marshall lo habían largado a patadas de la prisión de San Quentin cuando captó a Johnny Cash haciéndole una peineta a los carceleros y policías del lugar ante el enfervorecido jolgorio de los reclusos. Y menos mal que la ocurrencia de algún idiota no hizo que desalojasen del escenario al fotógrafo Ed Caraeff cuando a Hendrix le dio por quemar su lisérgica Strato tras rematar el ‘Wild Thing’ en el festival de Monterrey. Aquella toma es un icono del arte, de la música y del fetichismo. Y si no, que se lo digan a Fender, porque vendió miles de guitarras de ese modelo de “transición”. Eso sí, en perfecto estado y sin haberlas pasado por la tostadora.

La obcecada realidad es que resulta imposible disociar el documentalismo gráfico de la música pop. La intimidad de Leibovitz con los Stones (que se puede apreciar a la entrada de su actual exposición en la Fundación MOP, en A Coruña) o con Yoko y Lennon, el irregular pulso de Schatzberg a causa del frío en la gélida portada del ‘Blonde on Blonde’ de Dylan, o la brecha temporal de los contrapicados de Angus McBean con The Beatles, son algunos ejemplos del asunto tan obvios como irrebatibles.

Ante argumentos así, resulta chocante observar como la insólita estulticia que han traído los nuevos tiempos digitales al mundo de la música (y a otros muchos ámbitos, dicho sea de pasada) han convertido los conciertos en un espectáculo grotesco y bizarro en el que el último de los objetivos es que alguien disfrute de música tocada en directo. Una de las incontables víctimas colaterales de ese tsunami de papanatismo han sido los reporteros gráficos y, por consiguiente, el derecho constitucional y universal a la información del que se supone que disponen los ciudadanos en las democracias liberales. A lo largo de más de veinte años de oficio, y en conciertos de un amplio abanico de artistas, he presenciado y padecido actitudes tan absurdas, desconsideradas y oligofrénicas que me han provocado más hilaridad que irritación. Van Morrison, por ejemplo, pretendía que firmásemos un contrato en el que se nos exigía un euro para poder sacarle fotos, pero lo mejor de aquel circo era, que en el mismo escrito, también reclamaba que se le enviasen todas las fotos de manera gratuita. O Julio Iglesias, que nos situó a cien metros del escenario y por babor, ya que imponía que los retratos fuesen únicamente de un supuesto y presunto lado bueno de su rostro. Claro, aquello fue como ofrecerle una mosca a la araña. Únicamente nos dedicamos a sacar fotos del lado zurdo de su bronceado careto. Rod Steward nos envió a un palco en la China meridional para que no pudiésemos vislumbrar en sus arrugas que, el hombre, a dichas alturas, podría ser nuestro extravagante bisabuelo. El último listo resultó ser Bryan Adams, el cual, además de imponer unas condiciones draconianas, reclamaba imágenes en las que no se le viesen los pies. Los motivos a día de hoy aún resultan inciertos para todos nosotros. Tal vez sea un hobbit, ¿quién sabe lo que hay en Canadá? Obviamente los fotoperiodistas de la ciudad tras montar en cólera (lo hacemos también por diversión) nos pusimos de acuerdo y no hicimos fotos. Ni de sus pies, ni de su oleaginoso peinado ni mucho menos de su concierto.

Ahora lo nuevo es que ya no nos dejan entrar. Eso es lo que hizo Rosalía estos días en Madrid o Barcelona. Los gráficos no entran. Y claro, sabemos de sobra que somos peligrosos, y que el relato de los fotoperiodistas es difícil de controlar, pero bueno, se supone que un evento así resulta de interés general, y además de realizarse en recintos de gestión pública, también provoca voluminosos gastos de logística y seguridad en las administraciones. No creo que sea apropiación cultural, pero sí parece una apropiación del derecho a la información. “Mejor, un marrón menos”, pensamos los ‘foteros’. Porque para nosotros acudir a un concierto de Rosalía es un trabajo y no un placer. Y también trasladaré a quien convenga, al palmero del séquito de turno, que la misión de un fotoperiodista allí no es sacar guapa ni hermosa a la diva de turno. La cosa va de captar una imagen capaz de transmitir quién es esa artista, lo que ha hecho, lo que hace e incluso lo que puede llegar a hacer. Asunto harto complejo, por cierto. Cuestión de pura técnica y talento. Por eso a nosotros nos pagan y en cambio los miles de personas a las que sí les permiten hacer fotos con sus móviles, no.

Escribía Miller en ‘Trópico de Cáncer’, cuando frecuentaba el fango en las alcantarillas de su vocación: “Hace un año, hace seis meses, creía que era un artista. Ahora ya no lo creo. Lo soy”.

Y lo trágico del asunto es que un artista, por muy grande que sea, puede seguir el camino inverso y dejar de serlo. Parece más que claro que a Rosalía el Instagram la hará millonaria, pero mucho me temo que sólo nosotros la haremos inmortal.

Lo sé, depender de tarados como nosotros es una putada.

Pero las redes sociales son tan tramposas, efímeras y sintéticas, como lo es también la música pregrabada en un concierto. Carecen de alma y se adueñan de todo hasta que al final logran que un día muera el artista y solo quede el producto.

Un producto aséptico, medido, ordenado y carente de la genial chispa de lo incontrolable.

Y siguiendo esa senda, llegará ese trágico e inevitable día en que, en vez de subirse a un escenario, sentirá que se acaba de subir a una estantería.

Y no habrá ningún fotógrafo en el foso, porque en realidad, poco o nada habrá que contar.