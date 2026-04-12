Fútbol, probabilidades y mucha nostalgia

Hay ideas de todo tipo, pero Secret Mode y Sumo Digital se han aliado para buscar una nueva manera de mezclar las dinámicas de un partido EC

El fútbol no sólo hace que demos salida a nuestras pasiones domingo sí, domingo también, si no que ha copado buena parte de nuestro entretenimiento en el mundo de los videojuegos. A lo largo de los años, son dos los tipos de opciones por las que más se apuestan: la simulación (léase FIFA, PES o similares) o los mánager (PC Fútbol, Football Manager...). Pero en los últimos tiempos hemos visto cómo las posibilidades se han multiplicado y cada vez nos adentramos en el sacrosanto mundo del fútbol desde diferentes perspectivas.

En tiempos recientes han salido, o saldrán, títulos como Eye of the Match que nos ponen en la piel de los responsables del videoarbitraje de un partido de fútbol (sí, están leyendo bien, hay un juego que nos permite ser quienes toman decisiones en el VAR), mientras otros como Copa City nos plantean organizar todo lo que rodea a un partido: seguridad, comida, bebida, itinerarios para llegar al campo...

Hay ideas de todo tipo, pero Secret Mode y Sumo Digital se han aliado para buscar una nueva manera de mezclar las dinámicas de un partido y la gestión de un club con una forma diferente de jugar al fútbol. Todo ello aderezado con dosis de nostalgia. Muchas dosis de nostalgia.

Se trata de Nutmeg! A nostalgic deckbuilding football manager, un juego cuya idea base es sencilla: coger a un equipo de la cuarta división inglesa y gestionar todos los aspectos del club para llevarlo a lo más alto.

¿Otro juego de manager? Se preguntarán. Sí, pero siempre hay una vuelta que darle a los juegos, claro está.

En este caso no solo es el golpe de nostalgia, sino que la base de juego es la construcción de mazos. Y serán diferentes mazos, como quien dice, porque por un lado está la plantilla, que se gestionará en base a tres tipos de tácticas (4-4-2, 5-3-2 o 4-3-3) y las opciones de irnos al ataque, mantener el bloque o defender como posesos. Y luego está el mazo para influir en los partidos. Antes de que afrontemos cada enfrentamiento abriremos un sobre con cartas para construir este pequeño mazo, al que podremos incorporar cartas para mejorar las paradas del portero, otras para acciones defensivas, cartas de aguante, de control y de ataque.

Los partidos se jugarán en base a probabilidades. Cada vez que comience una acción, su resultado puede tener tres finales con una probabilidad cada uno. Por ejemplo, si el delantero va a tirar, habrá tres finalizaciones posibles: gol, parada del portero o mandarla fuera, cada una de ellas con una probabilidad en la que nosotros podremos influir utilizando una carta de nuestro mazo.

Más allá de los partidos, el teletexto será nuestra fuente de información, no solo para ver clasificaciones y resultados, sino para conocer lo que está pasando alrededor, con multitud de referencias a películas, series y realidades de los años 80 y 90 en los que transcurre el juego. Con un ordenador de la época, antes de la irrupción de Windows, podremos gestionar nuestras finanzas y poner a la venta merchandising. El álbum de cromos nos permitirá fichar jugadores o incorporar técnicos y ojeadores al staff, mientras que el teléfono nos mantendrá conectados con la prensa, la directiva e incluso con colaboradores que nos prestarán algo de ayuda dándonos información sobre el transcurso de un título que promete horas de juego.