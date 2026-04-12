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La Galería

El ojo público | El club de los foteros muertos

La vocación es lo más parecido a una adicción. Te dedicas a hacer de todo todo el condenado tiempo para finalmente caer en ella y poder sentir así la felicidad de que te destruya

Quintana
Quintana
12/04/2026 10:55
Fotografía de la bohemia coruñesa tomada con el mítico carrete Kodak Tri-x 400
Fotografía de la bohemia coruñesa tomada con el mítico carrete Kodak Tri-x 400
Quintana
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Había decidido quedarme solo y obviar la navidad. Y por supuesto, un examen de Bioquímica me parecía el mejor de los pretextos. Creo que alguna de mis efímeras novias me había abandonado al descubrir que yo estaba ligeramente más chiflado que ella y se había ido por ahí a exorcizar casas, hacer pulseras o a abrazar árboles, así que me pareció la mejor de las ocurrencias llamar a casa de Diego y encargarle mil pesetas de la plantita esa que cultivaba y mimaba en su terraza como si se tratase de Audriey, el vegetal carnívoro de “La pequeña tienda de los horrores”.

Lo más entretenido del asunto siempre era vaciar los cigarrillos. No había tiempo para líos, así que tomaba los “Wiston” de batea que compraba en A Pedra y con un suave masaje entre mis dedos los dejaba limpios de cualquier rastro de tabaco para después rellenarlos con las hojas molidas que me había proporcionado a un precio de saldo mi compañero de facultad. Así me pasé varias noches, congelado al lado de una escuálida estufa y escuchando en bucle, una y otra vez, el “Bandwagonesque” de Teenage Funclub. Fumaba como si estuviese en

un antro de opio al tiempo que tomaba notas en los libros, llevaba a cabo un eficaz triaje de apuntes y trataba de escudriñar en mi mente el esquema del ciclo de la urea, la cantidad de adenosintrifosfato que la mitocondria precisaría para que un borracho lograse orinar en un retrete, o cómo la dietilamina del ácido lisérgico, con un poco de maña, talento y coraje podría extraerse con relativa sencillez de unas cuantas latas de cerveza.

Recuerdo también que una tarde se pasó por allí mi amigo Pelda, que de aquella aún no era demasiado célebre y no se dedicaba a aporrear el bajo con Siniestro Total por el mundo adelante, por lo que disponía de bastante tiempo libre para asaltar videoclubs en nuestras memorables razzias de cine de serie Z: “Sal de ahí, tarado”, me dijo a través del portero automático, “he dado con una tienda de Castrelos que vende toda la colección de Mario Bava en VHS. Eso es un negocio y no lo del petróleo de Irak”.

Ante mi propia sorpresa, me negué en redondo. A pesar de la lógica tentación, estaba emperrado en aprobar Bioquímica, Climatología y Meteorología y Taxonomía Vegetal. No sé muy bien el motivo, pero me lo había propuesto y punto, como el que se propone aguantar la respiración bajo el agua de una piscina de un resort infestado de alemanes dipsómanos. No existía ni de lejos una clara motivación, simplemente resultaba ser un paréntesis a la vorágine y al descontrol, al pandemónium, a la vez que me permitía tener muy presente que, morir en el intento, en el fondo, supondría un fracaso tan ridículo como liberador.

Fue un acto de estoicismo draconiano inducido por alcaloides de variada intensidad. Pero el mundo no necesitaba un político, ni un cirujano o a un vendedor de enciclopedias. Me convencía de que la humanidad anhelaba un oceanógrafo de nivel, capaz de encerrarse en casa para polinitoxicarse durante semanas mientras destrozaba sus oídos con noise pop y dibujaba portentosos y detallados croquis del ciclo de Krebs.

Así que, entre chupito y chupito de segoviano que empleaba de modo bastante ineficaz para despejar la mollera del estudio de tantas encimas, compuestos orgánicos y reacciones exotérmicas, me adentraba en el laboratorio fotográfico. Mi compañero de piso no estaba nunca en casa porque que se había echado novia, así que sin demasiadas alegaciones ni consultas lo había montado en uno de los dormitorios de la casa. Decenas de carretes colgaban del techo como telarañas a la espera de que unos contactos guiados por una edición certera, desvelasen por fin la imagen definitiva, la fotografía más exacta, hermosa y áurea que la humanidad hubiese contemplado.

Básicamente, perdía el tiempo copiando fotografías en papel RC multigrado de patacón. Me lo vendían en una tienda cercana al puerto a precio de saldo porque estaba caducado y velado, y ningún profesional que apreciase mínimamente su trabajo se arriesgaba a emplearlo.

Pero claro, a simple vista yo no era un profesional. Se suponía que tan sólo era un aprendiz de Cousteau de verbena que tiraba fotografías  por ahí con la alocada esperanza y la ingenua intención de dedicarme  al asunto algún día y así poder zanjar mi complicado idilio con los equinodermos, las ballenas y el efecto coriolis.

Tres semanas después y aún recuperándome de los efectos químicos de aquel terrible encierro estudiantil, contemplaba atónito, sorprendido y paralizado como la esposa de Lot, el corcho que sostenía entre chinchetas el folio con el resultado de los exámenes. Imposible. Una y otra vez volvía a comprobarlo todo preso de una salvaje incredulidad.

No había dudas. Notable, Matrícula de Honor y Aprobado.

Un compañero de clase se situó a mi lado, echó una breve visual al asunto y tras unos instantes me sacudió una sincera palmada en la espada: “Felicidades, Quintana, estás hecho un chapón. El mundo necesita a gente como tú”.

Echó una risotada para a continuación largarse dejándome muy sólo y muy quieto. “Mierda”. Giré la cabeza a ambos lados y seguro de mi impunidad, arranqué el folio y lo arrojé a la papelera encolerizado.

“¡Será gilipollas! Lo que necesita el mundo es un puto fotógrafo”, gruñí.

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