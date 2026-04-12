Bouquet de Boston

Bouquet es la cápsula de Boston para esos días buenos sin explicación: cuando hace sol, te apetece andar sin prisa, compras flores porque sí y acabas metido en un plan que no esperabas. Una colección pensada para moverse por la ciudad con calma, con humor, con ligereza. Nada urgente, todo agradable.

Un día cotidiano, pero mejor vestido

Pequeños motivos florales, tejidos suaves y cortes que no interfieren con tus planes. Camisas con caída, pantalones fáciles, camisetas que se entienden con cualquier chaqueta. Todo respira ese mood entre “voy a por el pan” y “me han invitado a cenar”.

Una cosa lleva a la otra

Sales a hacer recados y terminas con un ramo bajo el brazo. Te cruzas con alguien. Se alarga la conversación. Acaba saliendo el sol. Bouquet está hecho para eso: prendas que acompañan sin exigir, que tienen gracia, pero no gritan, que no te obligan a nada salvo a sentirte bien vestido sin pensarlo demasiado. Colores empolvados, azules tranquilos, verdes suaves y detalles que se descubren de cerca. Nada que impresione a primera vista, todo lo que deja huella sin querer.

Vestirse bien también es un plan

Bouquet no te cambia el día, pero ayuda a que te fijes en lo bueno: el cielo, el ramo, la persona que te lo ha regalado (aunque seas tú). Una cápsula pensada para disfrutar de lo pequeño, y para salir bien en cualquier foto sin buscar el ángulo.