Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
La Galería

Bouquet de Boston

Natalia Alcayde
12/04/2026 13:02
FOTO 4
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

Bouquet es la cápsula de Boston para esos días buenos sin explicación: cuando hace sol, te apetece andar sin prisa, compras flores porque sí y acabas metido en un plan que no esperabas. Una colección pensada para moverse por la ciudad con calma, con humor, con ligereza. Nada urgente, todo agradable.

Un día cotidiano, pero mejor vestido

Pequeños motivos florales, tejidos suaves y cortes que no interfieren con tus planes. Camisas con caída, pantalones fáciles, camisetas que se entienden con cualquier chaqueta. Todo respira ese mood entre “voy a por el pan” y “me han invitado a cenar”.

FOTO 2

Una cosa lleva a la otra

Sales a hacer recados y terminas con un ramo bajo el brazo. Te cruzas con alguien. Se alarga la conversación. Acaba saliendo el sol. Bouquet está hecho para eso: prendas que acompañan sin exigir, que tienen gracia, pero no gritan, que no te obligan a nada salvo a sentirte bien vestido sin pensarlo demasiado. Colores empolvados, azules tranquilos, verdes suaves y detalles que se descubren de cerca. Nada que impresione a primera vista, todo lo que deja huella sin querer.

FOTO 1

Vestirse bien también es un plan

Bouquet no te cambia el día, pero ayuda a que te fijes en lo bueno: el cielo, el ramo, la persona que te lo ha regalado (aunque seas tú). Una cápsula pensada para disfrutar de lo pequeño, y para salir bien en cualquier foto sin buscar el ángulo.

FOTO 3
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O Gran Camiño 2024

Cortes de tráfico en A Coruña por la etapa de O Gran Camiño: desvíos y buses afectados de O Portiño y Los Rosales a la Torre de Hércules
Noela Rey Méndez
Vazva

Vazva e Iván Ferreiro unen conciencia y voz para limpiar la playa del Orzán
Lara Fernández
FOTO 4

Bouquet de Boston
Natalia Alcayde
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acompañado de su mujer, Begoña Gómez, a su llegada a Pekín

Pedro Sánchez y su mujer visitan el Palacio de Verano de Pekín y un barrio tradicional
EFE