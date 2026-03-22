Xuntanza en Gondulfe
“Agora venderedes a casa de Gondulfe”, dixo a avoa Áurea no leito de morte. Había no adverbio, “agora”, a conciencia da súa inmediata finitude, e no comentario “venderedes a casa,” latexaba unha pregunta que soamente admitía unha resposta: “Non, non. Iso nunca…”, porque na derrota final de toda existencia é importante que algo se preserve. Algo patrimonial, atávico: a casa onde naceran e morreran os seus devanceiros, a casa onde naceu ela e onde ela tivo a miña mai. A casa dos traballos e dos esforzos, das penas e das alegrías. A casa chea de risas, de silencios e de voces. Dos que se foron e dos que quedamos. Casas con nome: “Raxado, Marta, Queixeiro”.., que se impoñen sobre os moradores e identifican os seus membros: “O Daniel do Loureiro”, “O Julito do Picha” (aínda que non sempre os descendentes herden os atributos dos antepasados).
En “La poétique de l’espace”, Gaston Bachelard concibe a casa como o lugar onde a vida se organiza, lembra e protexe. Refuxio íntimo, niño, primeiro universo do ser humano. Antes de saír ao mundo de fóra, habitamos un espazo cálido que nos libra do frío, da choiva e do vento, e nos salva dos perigos e da hostilidade exterior. De volta da loita diaria, ao cruzar a soleira, regresamos ao conforto, ao amparo, á seguridade. A casa é o noso abrigo existencial, o noso almacén de recordos. Cuartos, corredores, escaleiras, gardan nos seus recunchos o testemuño da nosa presenza. O faiado elevado, o soto fondo, as pezas pequenas… correspóndense con diferentes maneiras de pensar e de soñar. A casa da infancia eríxese en territorio mítico. A cor dunha lacena, o renxido dunha porta, o son dun reloxo na noite, activan emocións profundas; a memoria afectiva impregna os recintos que habitamos. Escenario da vida e preservación do pasado, intimamente unida a nós: “Mi house remember me”, escribe Anne Sexton. “Defenderei a casa do meu pai./ Contra os lobos,/ contra a seca,/ contra a usura,/ contra a Xustiza”, di Gabriel Aresti no seu célebre poema.
Caldo de ósos
“Casa do pobo” loce o letreiro, gravado nunha táboa de carballo, na vella reitoral restaurada, na que se desenvolven actividades e xuntoiros. Á fronte das iniciativas comunitarias, dúas mulleres: a doutora Julia e a farmacéutica Mar, que ademais de procurar a saúde física, axudan tamén ao benestar anímico, propiciando encontros e conversas arredor da abondosa mesa e da xenerosa inxesta do viño da zona. Nos corriños, comentarios sobre a infausta guerra e sobre o pregón de Mercedes Vázquez na Festa do Caldo de Ósos: “Xa sabedes o que din os expertos… Se queredes mellorar as articulacións, prato de caldo. Se queredes nutrir a pel, prato de caldo. Se queredes fortalecer unhas e cabelo, prato de caldo… E se a parte nutricional non fose dabondo, ofrecer un prato de caldo de ósos en Taboada significa familiaridade e compartir un pedazo de quen somos cos que nos rodean”.
Mestra e empresaria, Mercedes promove na actualidade o que será o mellor e máis ambicioso centro sociocultural da Ribeira Sacra: o futuro Museo Manuel Jorge, que se está construíndo en Chantada e que se calcula poderá estar operativo a primeiros do ano que vén. Un faro de liberdade, de cultura e de solidariedade. Un referente de obrigada visita.