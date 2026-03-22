Cuatro Islas: moda gallega con vocación de permanencia

Cuatro Islas es una marca de moda nacida en Galicia y fundada en septiembre de 2025 por Marilí, Lola, María y Susana. El proyecto surge con una idea clara: construir una firma con identidad propia y recorrido en el tiempo.

Bajo el concepto Made to Stay, Cuatro Islas apuesta por una moda que trascienda temporadas y tendencias fugaces.

De Santiago a A Coruña

Una propuesta pensada para permanecer en el armario y evolucionar con quien la lleva. No como una moda pasajera, sino como una firma coherente, reconocible y atemporal.

La marca abrió su primera tienda en Santiago de Compostela en septiembre de 2024, iniciando así su implantación física en Galicia. En noviembre de 2025 amplió su presencia con una segunda apertura en A Coruña, en Juan Flórez, 83, consolidando su crecimiento en dos de las principales ciudades gallegas.

Crecimiento digital y visión de futuro

En julio de 2025, Cuatro Islas lanzó su página web como parte de una estrategia de crecimiento que combina presencia física y desarrollo online. El canal digital se ha convertido en uno de los ejes clave para la marca, no solo como plataforma de venta, sino como herramienta para reforzar su identidad y conectar con una comunidad más amplia.

Esta apuesta responde a una visión de largo recorrido: crecer de forma estructurada, ampliar su alcance más allá del entorno local y consolidarse como una firma gallega con proyección.

Colecciones con identidad

Las colecciones de Cuatro Islas se construyen desde una visión versátil y contemporánea, con especial protagonismo del punto. Jerseys, chaquetas y prendas de tejido se han convertido en una de las categorías más representativas de la marca, combinando comodidad y diseño en piezas pensadas para el día a día.

El equilibrio entre tendencia y atemporalidad define su propuesta creativa: prendas que funcionan en el presente y mantienen su sentido con el paso del tiempo.

Una firma gallega con ambición

Cuatro Islas nace en Galicia y con Galicia como referencia estética y emocional. Su objetivo es consolidarse como una firma gallega dentro del panorama actual, construyendo una identidad sólida y reconocible.

Made to Stay es más que un claim: es una declaración de intenciones. Una forma de entender la moda desde la permanencia, la coherencia y el compromiso con el crecimiento.