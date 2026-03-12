Mi cuenta

La Galería

Homenaje a los Socios de Oro y de Honor del Sporting Club Casino

Redacción
12/03/2026 22:04
Jose Rodríguez Seijo y su familia
El Sporting Club Casino celebró un homenaje a sus Socios de Oro y de Honor
Ana y Juan
Maricarmen y Mary
Luis González Palmeiro y sus familiares
Antonio Sanjuán, Luis Mazorra y familiares
Jaime Rodríguez Seoane y su esposa
Loly y Andrés Soto Veiga
Elena, Carmen y Lola
Guillermo, Jose Manuel, Juan José y Carlos
Santos, Matías y Gerardo
Chus, Victoria, Mary Carmen Calviño y Rosa María
Señor No, Pilar, Loly y Andrés
Nietos de Andrés Soto Veiga
Familiares de Andrés Soto Veiga
Ramón Figueroa, una amiga y Olga
José Luis, José Carlos y Manuel
María, Jose Manuel y Fátima
Beningno Cossio Coll y familiares
