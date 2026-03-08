GameOver | Fe en Dios e ferro a fondo

Captura de Super Wooden: Rally Edge Archivo El Ideal Gallego

Hay muchas formas de rendir homenaje a un género o a un deporte. OldSchool Rally lo hacía recordándonos títulos que marcaron época como ‘Sega Rally’. Art of Rally hacía lo propio con una propuesta en apariencia sencilla que rendía tributo a la esencia real del rally. Ahora, Super Wooden: Rally Edge toca ambos palos: por un lado mantiene la esencia de un juego de rally, en apariencia sencillo, y por el otro rinde homenaje a los juegos arcade que marcaron una época.

El juego es obra del desarrollador gallego Víctor Justo Dacruz, ViJuDa, que dispone una creación con la esencia clásica de los juegos arcade de carreras, pero manteniendo la personalidad necesaria de un juego de rallies.

El título de ViJuDa nos plantea varias opciones. La primera y más sencilla, la modalidad arcade: escoge un coche, una pista y a correr para intentar batir los mejores tiempos de la comunidad.

Luego tenemos el quid de la cuestión. Un modo competición con ese aura de Gran Turismo: Ten, toma un poco de dinero, compra tu primer coche y lánzate a competir para ganar un poco más de parné para mejorar tu propio vehículo o adquirir alguno nuevo para poder seguir avanzando en categorías más difíciles.

Aura de Gran Turismo porque hasta los menús nos recuerdan a la cuarta entrega del juego de carreras de Polyphony.

Pero aquí la cuestión está en la jugabilidad. Su apariencia puede hacer pensar al ojo ajeno que se trata de un tributo simplista. La vista cenital nos puede recordar al mentado Art of Rally o a otros homenajes a juegos de conducción como Formula Legends. Pero el tema es que, una vez agarras el mando y te pones a ello, las sensaciones son más que buenas.

Y es que aunque esa apariencia pinte sencilla o simple a primera vista, una vez empiezas a encadenar curvas, te das cuenta de que se ha puesto bastante mimo en que las sensaciones de conducción nos trasladen a un tramo de un rally. Una vez uno se acostumbra a los controles y empieza a entender cómo desliza cada coche en los diferentes tipos de curva, se entra en una suerte de modo zen en el que juego y jugador se hacen uno. Y a esto ayuda que los diferentes tipos de terreno, bien sea asfalto, tierra o nieve, se sienten diferentes y obligan a cambiar la forma en la que el jugador afronta cada uno de los tramos.

Y luego están los coches, que aunque no tienen sus nombres originales, rápidamente nos daremos cuenta de que homenajean a modelos reales como el 205, el Stratos, el Impreza o muchos otros clásicos de este tipo de competición automovilística.

Y en los coches se encuentra también la parte divertida de esta propuesta. Empezaremos con el dinero justo para hacernos con uno con menor potencia. Cuando nos acostumbremos a él, habremos ganado dinero suficiente para hacernos con uno mejor. Y a cada escalón subido a nivel de vehículos, habrá que ir cambiando la forma de afrontar cada tramo. Y es que, al igual que los diferentes terrenos nos hacen conducir de una forma u otra, cada vehículo nos obligará a acostumbrarnos rápidamente a otra forma de conducir.

Y es que el mismo tramo, con diferentes coches, nos hará apurar más esa frenada antes de una curva cerrada, o nos hará levantar un poco el acelerador en una curva fácil que en los primeros pasos daríamos a fondo, sin temer ni un momento por nuestra integridad.