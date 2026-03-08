elOjoPúblico | Un poco antes de

No es el paraíso. O sí. Es el Orzán. Quintana

Camuflando mis ojos cerrados tras los cristales tintados de aquellas gafas, yo sólo pretendía respirar. Engullir aire a bocanadas al tiempo que, el reconfortante runrún del oleaje alcanzando la playa, se filtraba a mis tímpanos.

El sol se volcaba ya sobre el horizonte, desparramando sobre el mar una gama de colores perfectos e inolvidables, y nuestros rostros se tiznaban de unos tonos rojizos que resaltaban con aún más furia nuestra juventud.

“¿Puedo hacer una foto con tu cámara?, ¿no te parece la hostia eso?”, me interrogó apuntando con su dedo al sol, como lo haría la inocencia de un perturbado y quebrando sin piedad mi inhabitual estado de paz.

Abrí los ojos agarrotados por la pereza y me giré, le sacudí una calada al canuto y le aclaré las cosas: “No te va a salir. Lo único que vas a conseguir es gastarme el carrete. No tienes ni la más remota idea de usar una réflex, y esa, aún encima, es manual”.

Se encogió de hombros, afiló una sonrisa maléfica y tras encuadrar pulsó el botón de disparo. El obturador de la robusta Zenit soviética deslizó un suave chasquido. Sólo por el sonido supe que había disparado a 1/30. Menudo tarado.

Suspiré resignado alzando las cejas y me empleé de nuevo y con ganas en el cigarro medicinal, disfrutando lo indecible del aroma vegetal y dejando fluir la magia en mis pulmones. A continuación, me sacudí con desgana al vaquero que parecía estar rebozado con una arena deliciosa, amarilla y muy fina, y eché mano al mechero infinito que habitaba perenne en el bolsillo de mi camisa a cuadros para acelerar el proceso de combustión.

Alargué mi mano hacia mi amigo e hice gesto de reclamar el aparato. Tras un momento de vacilación y atrapado por una incontenible risa entre nerviosa y lisérgica, me la hizo llegar. Tomé la cámara y eché una ojeada a través del visor, así que girando con rapidez el diafragma, logré al fin que un par de pírricas lucecitas rojas comenzasen a parpadear en su esquina derecha. Un gran fotómetro social-comunista, sin duda.

Fotografié el ocaso convencido de que aquella postalilla no era más que eso, un torpe intento de atrapar lo inalcanzable, de hacer volar una cometa sin viento. Aquel instante estaba plagado de detalles, sensaciones y matices que ni la mejor de las fotografías podrían ilustrarlo.

Las postalillas son sólo eso. Bocetos de lo sublime. Porque es cierto, que, en ocasiones, la fotografía no alcanza. Ni la música, o la pintura o la lírica. A veces todo unido y entrelazado en un equilibrio exacto ni tan siquiera es capaz de trasladarnos mínimamente lo que está ocurriendo ante nuestros hocicos. Aquella imagen de un torbellino de luces sobre el océano al morir el día, resultaba asequible y obvia. Abrumadora en su belleza pop. Pero sólo era decorado. Lo importante estaba sucediendo delante, como siempre, y empleaba únicamente aquella colosal imagen como telón de fondo. Los grandes asuntos no los puede captar ninguna cámara, ningún lápiz o acorde de guitarra.

Sólo la piel los captura, sólo la piel los atrapa. Esa piel que es la línea directa, la conexión natural y el teléfono rojo con lo que realmente uno lleva dentro. Su llamada, a menudo decisiva, sembrará la paz o desatará el caos.

“Deberías dedicarte a la fotografía”, me dijo tras arrebatarme sin previo aviso la chusta, “alguien de nosotros debería explicar el mundo antes de que por fin le peguemos fuego”, y estalló en una especie de jadeo que simulaba ser una risotada.

Con toda probabilidad y por efecto del ácido, ante sus pupilas dilatadas como un agujero negro, la extensa playa de Baroña palpitaba. Una y otra vez. La arena respiraba, ondulándose con calma, cobrando vida para volverse un organismo que reposa como un cachorro adormecido.

De golpe, la figura de X., recortada en un contraluz imposible, emergió del océano resoplando como un cachalote y se aproximó sin ninguna prisa hacia nosotros, tratando de escurrirse el agua de los calzoncillos.

Se sentó a nuestro lado sobre su camisa y me preguntó por las fotos, si había hecho muchas. Asentí mintiendo.

“Es un gran lugar”, concluyó, y con los brazos en jarra se dejó llevar por

el instante en el que el horizonte engullía el último rayo de sol, abriendo la puerta a la oscuridad y el frío. Nuestro estado favorito.

“Conduzco yo el R-5 de vuelta”, impuse, “sois un par de politoxicómanos. No quiero morir junto a vosotros bajo un camión de diez toneladas. No es ningún honor ni privilegio”

X. comenzó a vestirse haciendo extraños equilibrios mientras hablaba: “No, conduzco yo. Así cabe la posibilidad de que, si nos caemos por un acantilado a la vuelta, y no dan con nosotros en años, tal vez esa cámara se convierta en un mito, en un santo grial, en una especie de cámara a lo George Mallory que haya captado el mejor ocaso de todos los putos tiempos”.

Lo peor de todo es que lo decía en serio.

Me levanté gruñendo y comencé a caminar hacia el coche. Me giré

con presteza para hacerles una fotografía desprevenidos, por si era la última que les hacía alguien antes de que se matasen.

Al fin y al cabo, ya estaba decidido, yo iba a ser el fotógrafo del grupo.

Y un fotógrafo siempre es inmortal.