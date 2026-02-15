La arquitectura de la ausencia

Una fotografía emitiendo isótopos emocionales siempre es un acierto Quintana

Trágico pero cierto.

El tiempo te muestra que casi todo lo es.

Porque no son los lugares los que dejan huella en la gente, es la gente la que deja su huella en los lugares.

No un rastro físico ni evidente como puede ser el de una bolsa de patatas vacía en la cuneta de un sendero, ni una talla en el tronco del árbol. No son los surcos de la rueda de un coche sobre el barro húmedo que moldean trincheras al secarse, ni tan siquiera ninguna de esas otras cosas que con el paso de los años se van diluyendo en la corrupción propia de lo perecedero.

Es el barniz de las vivencias lo que hace que los sitios se impregnen de uno mismo, de lo que has sido y has hecho en ese preciso lugar.

Una conversación inoportuna,

un gesto inapropiado, un mirada exacta, una sonrisa bien traída o algo que no hiciste y que tal vez tendrías que haber hecho.

Entonces todo eso se registra inmutablemente en ese sitio, como esa pisada desconcertante que aparece (y cuyo origen es un misterio) en el cemento de una acera, y que permanece eterna y extraña al paso de los días, casi extravagante y carente de sentido entre semáforos, sumideros, y señales de tráfico.

Cuando regresas a esos lugares, el pasado regresa a ti de golpe porque han sido marcados con la cicatriz de los aciertos y de los errores, de la ira , la indiferencia o la alegría, resuenan los ecos de las palabras que pronunciaste o escuchaste, aún permanecen intactas las siluetas de lo que allí sucedió o jamás llegó a suceder.

Es la arquitectura de lo ausente, las construcciones que uno ha creado edificándolas con los materiales etéreos, intangibles e impalpables sobre los que se sustenta la persona.

Alzamos galpones, casetas, diques o catedrales con una parte de nosotros mismos y ahí se quedan esas construcciones, indestructibles, resistentes, colosales al traqueteo de las horas, al progreso de los años, a las guerras y a los terremotos.

Un urbanismo trascendental que sobrevivirá incluso a cuando ya no quede nada ni nadie y las estrellas se apaguen definitivamente, y los mares se conviertan en desiertos.

Uno ha de fijarse bien en las esquinas, en los callejones más cochambrosos e insalubres, en los rincones viejos y sucios en los

que alguien te arrancó una carcajada, o te robó un beso como si un carterista introdujese los dedos entre tus labios.

En playas pobladas de rocas incómodas donde te paraste a no pensar en demasiadas cosas, justo en el momento en el que loco y desesperado te detuviste a fumar porque no se te ocurría nada más o mejor que hacer.

O aquel bosque atravesado como las espadas de un ilusionista por los rayos de sol del atardecer, donde alguien te confesó un secreto que has guardado como tal y que se irá contigo a dónde demonios sea que se vaya uno, o tal vez el recodo de un río en invierno en el que remojaste los pies para sentir el frío, para sentir que aún podías sentir.

Adentrarse en las coordenadas de lo inmaterial cuando haces fotos es un proceso complejo y turbador. No está al alcance de cualquiera. Hay algo siempre impúdico en las imágenes de alguien que dispara su cámara con personalidad y entrega. Que las hace diferentes y únicas. En ellas siempre se reconoce de inmediato al autor. No porque sean fotografías hermosas, o llamativas o tal vez icónicas. Que pueden serlo. Si no porque poseen una arquitectura, una estructura fabricada con los materiales con las que se impregnan todas las cosas y que tan sólo unos pocos son capaces de percibir, de capturar y de mostrar.

El sexto sentido del proceso fotográfico consiste en captar y plasmar todo lo que ocurre, ha ocurrido y va a ocurrir en un lugar y en tan sólo un instante. La foto perfecta es la foto del todo. Consiste en mostrar al mundo ese gran secreto: la arquitectura de las ausencias.

Esa arquitectura que se construye con presencias pretéritas, pasadas, con la esencia propia

de uno mismo y de los que te

acompañan en ese preciso momento y no otro, y con todo aquello que ha de venir.

Desaparecerán las pirámides, las civilizaciones, caerán las torres, arderán los castillos, las grandes avenidas quedarán enterradas bajo metros de arena, pero hay cosas que permanecerán siempre, aunque el universo se vaya por el desagüe del Big Bang tras el cataclismo final.

Para alzar dichas edificaciones no se usan ladrillos, ni piedras, no hacen falta catastros ni escrituras.

No se puede especular con esos terrenos.

Son de dominio público.