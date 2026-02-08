La Galería Dior

La Galería Dior crea una narrativa escenográfica única para capturar el espíritu de la alta costura parisina y perpetuar la memoria de esta dirección histórica.

El próximo 12 de febrero se cumplen 79 años desde que Christian Dior presentase al mundo la chaqueta Bar, la chaqueta que lo cambiaría todo en el mundo de la moda. Fue en el número 30 de la calle Montaigne y en ese escenario es donde se encuentra el museo del gran modisto parisino.

En la Gallerie Dior, la chaqueta Bar tiene un lugar preeminente, como punto de partida de un recorrido por la historia de la moda, que no deja indiferente a ningún visitante.

Historia de la Maison Christian Dior

“Los diseñadores de moda ofrecen uno de los últimos refugios de lo fabuloso. Son, en cierto modo, creadores de sueños” —Christian Dior.

“La Casa Christian Dior comenzó con tres talleres, ubicados en el ático del número 30 de la Avenida Montaigne: un pequeño estudio, una sala de presentaciones, un probador, la oficina del director y seis pequeños probadores”, relata Monsieur Dior en sus memorias. Ubicada en este “refugio de la maravilla”, la Galerie Dior es testigo de la inventiva de Christian Dior y sus sucesores: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons, Maria Grazia Chiuri y Jonathan Anderson. Entre estas paredes, las colecciones de la Casa han nacido durante casi ochenta años, comenzando con el New Look, que revolucionó la historia de la moda. Esta silueta, bautizada por Carmel Snow, editora jefe de Harper’s Bazaar, en el primer desfile de Dior el 12 de febrero de 1947, encarna el encanto de una mujer que recupera su feminidad en este período de reconstrucción de la posguerra.

La Galerie Dior refleja el espíritu de la alta costura parisina, a la vez que perpetúa la memoria de esta histórica dirección, exhibiendo diseños, bocetos originales y documentos de archivo, así como accesorios y piezas excepcionales.

La Colección Dior de Azzedine Alaia

La Galerie Dior y la Fundación Azzedine Alaïa presentan una doble exposición excepcional que destaca la figura de Azzedine Alaïa (1935-2017), coleccionista y admirador de Christian Dior.

Desde su juventud, Azzedine Alaïa sintió fascinación por los vestidos de Monsieur Dior, que descubrió en revistas y cuyas técnicas intentó comprender mediante bocetos. En 1956, dejó su Túnez natal para aprender el arte de la costura en Francia. Al llegar a París, fue contratado por Dior, donde experimentó el ambiente de una casa de moda en pleno apogeo, apenas unas semanas antes de la presentación de la colección. Aunque la experiencia fue breve, conservó el recuerdo de vestidos que parecían “sostenerse por sí mismos” y los exigentes estándares de los talleres del número 30 de la avenida Montaigne. Azzedine Alaïa, modisto reconocido por su maestría en la sastrería, también se convirtió en un exigente coleccionista de moda. Desde finales de la década de 1960, comenzó a reunir en secreto una importante colección patrimonial, que reflejaba el arte de sus predecesores. Dior ocupa un lugar único en esta colección, con unas 600 piezas que ahora custodia la Fundación Azzedine Alaïa. Identificadas y documentadas gracias a la inestimable colaboración de Dior Heritage, más de un centenar de estas piezas se presentan por primera vez en La Galerie Dior, lo que pone de relieve la admiración que el diseñador sentía por Christian Dior y sus sucesores, desde Yves Saint Laurent hasta John Galliano.

Basada en la colección de Azzedine Alaïa, la exposición explora tanto los gustos del modisto fundador como los elementos esenciales de su estilo: la invención de la silueta, la suntuosidad de los tejidos y la variedad de su paleta, las técnicas esenciales para la arquitectura de los diseños y el vestuario equilibrado que lucían sus clientas de la mañana a la noche.

Simultáneamente, la Fundación Azzedine Alaïa presenta, en su espacio parisino, una exposición única de las obras de estos dos “maestros de la alta costura”. Una treintena de diseños de Christian Dior, recopilados por Azzedine Alaïa y puestos en diálogo con otras tantas creaciones suyas, revelan cómo la influencia del inventor del New Look se manifestó en el corazón de su arte.

Este doble enfoque ofrece una perspectiva innovadora sobre la historia de la Casa Dior a través de la mirada de un modisto-coleccionista, a la vez que revela una compleja interacción de correspondencias y múltiples inspiraciones entre Christian Dior y Azzedine Alaïa.