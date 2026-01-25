Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

La Galería

La moda de las microtendencias

Natalia Alcayde
25/01/2026 11:55
Conjuntos en los que se han empleado algunas microtendencias actuales @linda.sza en instagram
Conjuntos en los que se han empleado algunas microtendencias actuales @linda.sza en instagram
@LINDA.SZA EN INSTAGRAM
 Las microtendencias de moda son tendencias efímeras nacidas en redes sociales, que se difunden rápidamente y tienen un ciclo de vida muy corto. Se viralizan con gran intensidad, a menudo en pocas semanas o meses, fomentando la moda ultrarrápida.

Tienen un impacto emocional, reflejan y expresan estados de ánimo, aspiraciones y la necesidad de permanencia a una estética compartida.

IDE2501P35_c
microtendencias
Linda.sza en instagram

La fuerza de las microtendencias reside en su capacidad de propagarse velozmente, creando ‘necesidades’. Impulsan compras compulsivas para estar al día, son un barómetro de la cultura actual. En moda se traduce en productos específicos colores, accesorios, estampados.

Las microtendencias pueden saturar y dificultar la construcción de un estilo propio duradero, llevando a comparaciones por sus constantes cambios. Estas no solo cambian el modo en que vestimos si no también lo que producimos y consumimos. Por lo tanto las marcas están obligadas a repensar y a ser muy ágiles estamos en la era de que la moda no espera por nadie.

Algunas de las que destacan esta temporada:

  • Tu melena en modo ‘Medusa’, es el corte de esta temporada, popularizado por Suky Waterhouse, pura inspiración de los noventa, capas largas y marcadas que aportan movimiento y ligereza sin renunciar al largo. Visto en las pasarelas de Chloé, Gucci, Elie Saab.

  • Mocasines, con su inspiración preppy son los más cotizados de la temporada. Triunfan los de corte clásico, de ante, animal print, con calcetines y jeans.

  • Mitones, son los accesorios más deseados para completar un look de invierno minimal, visto en las pasarelas de los dos mil, ya sabes que también es tendencia.

  • Satén es el tejido de la temporada, la seda satinada, se lleva sobre todo debajo de los suéteres y encima de los jeans.

  • Jerseys estructurales, volúmenes estratégicos, jerseys de lana con lazos, volantes…
