El plumas: La prenda imprescindible para una estética urbana

Ejemplos del catálogo de plumas de Canadian Classics CEDIDA

El plumas acolchado, es urbano, indispensable en invierno y es una de las prendas imprescindibles de la generación Z. El plumífero se ha convertido en un esencial para el fondo de armario de invierno.

Se llevan desde los tonos más vibrantes a los neutros, lo imprescindible es combinarlos con unos jeans o pantalones relajados, para afrontar cómodamente las altas temperaturas.

Canadian Classics

Canadian Classic es una marca internacional que comercializa prendas de abrigo y complementos para el frío. Su filosofía se basa en la universalidad de sus productos, la creatividad y la investigación ya que consideran que la moda es evolución y, precisamente, a través de sus cambios se pueden interpretar las transformaciones y las necesidades de la sociedad contemporánea.

catálogo de plumas de Canadian Classics CEDIDA

Canadian Classics, la firma de plumíferos que se inspira en las grandes urbes canadienses, recoge en sus prendas de abrigo lo mejor de la forma de vida de Canadá, un país que requiere en invierno prendas muy versátiles que sirvan para estar en espacios naturales fríos, pero que al mismo tiempo puedan convivir con el dinamismo de grandes ciudades como Toronto, Vancuver, Montreal o Quebec que gozan de una gran vida social, cultural y artística.

Los plumas de la marca responden y se inspiran en esta doble necesidad, por eso cuentan con un diseño muy moderno, pero al mismo tiempo muy utilitario con prendas ligeras y confortables que se adaptan al entorno y a la necesidad de cada cliente.