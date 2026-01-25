Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
La Galería

El plumas: La prenda imprescindible para una estética urbana

Natalia Alcayde
25/01/2026 09:00
Ejemplos del catálogo de plumas de Canadian Classics
Ejemplos del catálogo de plumas de Canadian Classics
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El plumas acolchado, es urbano, indispensable en invierno y es una de las prendas imprescindibles de la generación Z. El plumífero se ha convertido en un esencial para el fondo de armario de invierno.

Se llevan desde los tonos más vibrantes a los neutros, lo imprescindible es combinarlos con unos jeans o pantalones relajados, para afrontar cómodamente las altas temperaturas.

Canadian Classics

Canadian Classic es una marca internacional que comercializa prendas de abrigo y complementos para el frío. Su filosofía se basa en la universalidad de sus productos, la creatividad y la investigación ya que consideran que la moda es evolución y, precisamente, a través de sus cambios se pueden interpretar las transformaciones y las necesidades de la sociedad contemporánea.

catálogo de plumas de Canadian Classics
catálogo de plumas de Canadian Classics
CEDIDA

Canadian Classics, la firma de plumíferos que se inspira en las grandes urbes canadienses, recoge en sus prendas de abrigo lo mejor de la forma de vida de Canadá, un país que requiere en invierno prendas muy versátiles que sirvan para estar en espacios naturales fríos, pero que al mismo tiempo puedan convivir con el dinamismo de grandes ciudades como Toronto, Vancuver, Montreal o Quebec que gozan de una gran vida social, cultural y artística.

Los plumas de la marca responden y se inspiran en esta doble necesidad, por eso cuentan con un diseño muy moderno, pero al mismo tiempo muy utilitario con prendas ligeras y confortables que se adaptan al entorno y a la necesidad de cada cliente.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una espectadora mira la cartelera de los Odeón Multicines de Narón

El séptimo arte resiste en Galicia pese al cierre de salas: “Siempre habrá cines”
Jorge Riveiro
Miguel Beade Nogueira, en las instalaciones de Panadería Mercedes

El panadero carralés al que adoran los chefs de A Coruña
Noelia Díaz
Los Satélites formarán parte de la gala ‘Bícame Pucho’ que organiza El Ideal Gallego

De Los Satélites a Ortiga: estas serán las actuaciones de la gala ‘Bícame Pucho’
Óscar Ulla
Peatones recorriendo los Cantones

El largo camino de más de 250 años para superar los 250.000 habitantes en A Coruña
Abel Peña