El Ojo Público | Los foteros no saben leer

La alta velocidad en Sri Lanka. Cien kilómetros en diez horas.

Un buen fotoperiodista, o al menos el que hace ademán de intentar serlo, hace acopio de sus experiencias personales y sus conocimientos para que todas sus imágenes queden aderezadas con la sutil esencia de sus traumas, sus emociones, sus delirios y estupideces varias. Para aportarles un toque personal que las haga únicas y distinguibles. El buen fotoperiodismo es siempre un acto intelectual, moral y estético.

“Yo de vosotros no lo haría”, nos dijo aquel camello de poca monta que se dedicaba a pulir drogas sicodélicas en aquel desaparecido bar próximo a Méndez Núñez. “Lleva doble gota y ni yo me atrevo a probarlo”. Nos reímos, nos fuimos a una casa al monte y estuvimos recorriendo los caminos de los Merry Pranksters 24 horas seguidas. A duras penas nuestros cerebros post-adolescentes soportaron la turbina que estuvo girando entre nuestros oídos durante ese período, que dado a la velocidad a la que circulaban nuestras neuronas, nos pareció una vida. Lo curioso del asunto, y tal y como explicaba Aldous Huxley en sus escritos, es que una puerta de mi percepción decidió abrirse. Así que durante tres meses estuve viendo colores indescriptibles, repletos de cientos de tonalidades y brillos que hacían que contemplar las estanterías de un supermercado supusiese una experiencia muy parecida a una visita a Disneylandia.

“La fotografía es el arte de los sintalento”, decía Gore Vidal. Pero lo dijo un tipo que fue el autor del guion del sudoroso largometraje “Calígula”. Sin duda, el talento tendría que residir en encontrar ahí algo parecido a un guion.

Lejos de sentirlo como un inconveniente, aproveché aquel trimestre para experimentar con el cruzado de carretes, usando el revelado E-6 en lugar del C-41, para tratar de simular aquellas sensaciones cromáticas a la vez que me entregaba, con dedicación enfermiza, a la pureza inmaculada de las diapositivas, dejando a un lado mis horas de soledad en el laboratorio de blanco y negro. Parte de mi mirada fotográfica y de mis acúfenos se los debo a Albert Hofman.

Descubrí en toda su plenitud, la utilidad y la maldición de llevar una cámara al cuello en algunos de mis viajes. La segunda y última vez que me encañonaron en mi vida (de momento) fue en una enorme y paradisíaca playa en Nilaveli (en la antigua Ceilán), la cual, en aquellos tiempos, poseía un destacamento militar de la base de Trincomale. Parte del arenal tenía restringido su acceso por la presencia de los aguerridos soldaditos, y yo, que en cualquier parte del mundo tengo el hábito de salir a correr, aquella mañana no fue una excepción. Así que mientras escuchaba a los Smiths en mis auriculares, percibí por mera casualidad, y en segundo plano, los desgañitados chillidos cuarteleros de un tipo vestido con colores muy acordes a la fraga de Cecebre, Me giré y percibí que el fulano portaba un imponente kalashnikov que apuntaba a mi privilegiada y admirada cabeza. Cabeza que a su vez se podría haber trasformado en cientos de cabezas más pequeñas si no hubiese frenado en seco y alzado los brazos como si fuese parte de una coral de iglesia evangelista. “Mierda, llevo la cámara en la mano”, pensé. Mi inseparable Olympus sin espejo que llevo siempre de viaje. “Me va a tirotear por espía”, medité como si aquello se tratase de un epitafio de Le Carré. Pues contra todo pronóstico sucedió lo excepcional. La máquina salvó al fotógrafo. Tras explicarle el equívoco, mostrarle en la pantalla digital algunas puestas de sol entre hermosas siluetas de pescadores, el tipo quedó encantado y decidió no matarme. Cosa que me venía mal. Justo todo lo contrario a lo que suele ocurrir en las más banales y ordinarias obras que frecuento, como las de San Andrés o el Obelisco. A veces sucede que algún despistado obrero concluye que sacar fotografías con una cámara con cierta presencia de algo que posee interés público, supone un asalto imperdonable a su intimidad y que, de manera automática, ello implica una respuesta proporcionada. O bien la paliza tipo chaquetilla de hostias, o el asesinato por descuartizamiento con alguna sólida herramienta de albañilería.

En fin. Supongo que las lecturas, las aficiones y las amistades que frecuentas también se plasman de manera consciente y determinante en el oficio del fotoperiodismo. Por eso, considero siempre un error que exista una especie de norma no escrita donde, desde la redacción, se indica al fotógrafo la imagen que se requiere sin que habitualmente se escuche la opinión del aludido.

Porque en general, el fotógrafo sabe muchas más cosas de las que suele o le gusta mostrar. En realidad, parte de su encanto es pasar inadvertido en los sitios. Y sabe cosas, sin duda. Y no porque tenga estudios o una extensa cultura (más de los que imagináis los tienen), tampoco porque conozca las calles tan bien como los justicieros de la noche de los cómics de DC, y ni tan siquiera porque el talento que atesora, a pesar de lo que decía Gore Vidal (¿quién demonios es Gore Vidal?), resulte muy escaso y admirable. La verdadera razón es que, si escuchas a un fotoperiodista, en sus palabras hallarás la experiencia de un batido de mil vidas. De incontables experiencias. De cientos de momentos ridículos, peligrosos, denigrantes, excitantes o memorables.

A los redactores nóveles siempre les recomiendo que, si quieren ser el Miño, valoren las aguas del Sil. Que se aprovechen de la originalidad que aporta en las opiniones, una mirada tan singular y extravagante tallada a fuego por genotipo y fenotipo.

Y así, un día, ganada la confianza de esos tiernos animalillos con cámara al pescuezo, entre caña y caña, entre risas y risas, a dos leguas de unas redacciones cada vez más asépticas y silenciosas e inmersos en la mundana realidad, ellos les expliquen en la intimidad y entre carcajadas, cuándo y cómo fue esa primera vez que los encañonaron.