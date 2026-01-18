Mi cuenta

El ojo público | El monolito de Kubrick

Un monolito es un símbolo. Conecta cielo y tierra a través de un cuerpo rocoso. Esa unión le da un alma. Kubrick zanjó con él un abismal paso evolutivo. Vázquez fue más allá al ponerle lucecitas.

Quintana
Quintana
18/01/2026 10:37
dosfotos
No sólo en 2001 hay una gran elipsis narrativa
Pedro Puig y Javier Alborés
La fotografía de prensa parte del caos, del barullo, de la dificultad, para aterrizar finalmente en el éxito inesperado o en el desastre previsible.

A un fotógrafo lo mandan al matadero. Si nuestras madres nos viesen trabajar, les daría un infarto. Porque si un bíblico diluvio decide manifestarse sobre nuestras cabezas, o un huracán salvaje nos alcanza con su furia, o quizás si un sol intratable nos aplasta como un martillo sobre un yunque, ninguno de estos factores tendrá demasiada relevancia. Pase lo que pase, sí o sí, tendremos que estar en un lugar determinado y exacto, y por supuesto y sin excusas, a una hora precisa, férrea, estricta e invariable. Vivos o muertos, no importa. Por los motivos que sean, algún idiota tiene que hacer la foto.

Y no vale cualquier foto. Porque  lo que tú haces en el móvil no es una fotografía. Eso es una imagen que  por fuerza une las luces y las sombras, traza siluetas y en su obviedad muestra personas y descubre lugares. Pero créeme, nadie escucha sus latidos. Nace muerta. Siento decirte que no. No tienes el don. Ya, ya. Lo sé. Crees que lo tienes.

Este es el momento cruel.

Porque sólo estás soplando una flauta que emite sonidos chirriantes. Eso no es música. En la fotografía hay un lenguaje que discurre por debajo de la imagen como un río subterráneo. Con sus meandros, sus giros, sus turbulencias, pero con sus leyes no escritas. Intangibles, enrevesadas y hermosas. Áureas. Hay quien se pasa una vida sacando fotos y no da con el idioma. Puedes creerlo. La distancia que existe entre la imagen y la fotografía es el eslabón perdido. Es ese salto biológico imposible, inexplicable, misterioso y mágico. Como el que transforma al simio en hombre.

Kubrick lo explicó con un monolito en su célebre película.

En fotografía yo me remito a una bicicleta. Tal vez resulte mucho  más mundano que una estructura o un bloque de composición desconocida y de origen extraterrestre. Pero resulta evidente que, si te montas en una bicicleta por primera vez, irremediablemente te caes. Y caes. Una y otra vez. Hasta que, llegado  un momento, descubres que algo en ti, de alguna manera, hace que te sostengas sobre las dos ruedas. Algo así como puta magia.

Pues si tienes el don, eso mismo ocurre con la fotografía. Por lo que sea, llegado el momento, ves cosas, sientes cosas y entiendes cosas que los demás ni perciben, ni captan y que, por supuesto, no logran desentrañar. Aunque lo piensen.

El fotógrafo de prensa aterriza en un lugar donde todos los factores estás descolocados, desordenados e inconexos. La luz no la elige, los movimientos de las cosas y de  las personas son azarosos y erráticos, imprevisibles, los fondos, los obstáculos, los tiempos no los marca uno. Todo es un enorme caos de elementos a los que hay que encontrar un equilibrio.

Un solo instante que ponga todas esas cosas en orden para reflejar lo que allí está ocurriendo. Y no sólo que refleje, que narre y que cuente.  Eso sería conformarse. Tiene que haber una composición, una armonía, una estética y una técnica. Tiene que haber fotografía.

Y claro. El que lo tiene, lo tiene.  Lo ve, no le cuesta y le surge. Lo percibe y lo capta de antemano. Por instinto, como el que respira, une todas las variables en su cabeza como un puzle perfecto y exacto, un segundo antes, con eso es más que suficiente, un segundo antes de que todo ocurra para hacer eterno lo que va a ocurrir.

Y entonces va y dispara. Y algo se remueve en la cabeza y en la sangre y comienza a sentirse bien. Y dispara. Y ya es libre, está ligero, baila con la cámara en sintonía con ella y la hace llorar y se siente especial, recuerda, por fin, que es especial. Porque lo tiene, Y eso justifica una vida. Porque no sólo retrata cosas. Ve lo que hay detrás. En el reverso del espejo.

Por lo tanto, eso explica lo siguiente.

Dos fotoperiodistas unidos por un lugar y una persona a años de distancia. Pedro Puig, cámara en ristre, en la antesala del milenio, bajo un cielo limpio e invernal volviendo perpétuo el ademán de Paco Vázquez, que eufórico, desatado, gesticula y convence.

Bajo la sombra del monolito, 25 años nos contemplan.

Y Javier Alborés hace equilibrismos sobre el cable del tiempo, y sujeta el instante con la certeza de retrato perfecto. Porque ese retrato explica el otro. Y lo cierra y lo concluye. No hay más que observar ambos. Ese reverso del espejo. La conclusión exacta de aunar los factores impredecibles para narrar a una misma persona en el mismo contexto pero en las antípodas del tiempo y las circunstancias.

Pedro Puig y Javier Alborés, fotógrafos de El Ideal Gallego.

Tío y sobrino.

Separados por más de dos intensas décadas.

Y unidos por la misma mirada.

