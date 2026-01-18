Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
La Galería

Arredor de Don Carlos Vidal

A revista ‘Ferrol Análisis’ publica sendos estudios de Luís Alonso e Ramón Loureiro sobre a traxectoria do autor de ‘Ayer en que te dices’

Xulio Valcárcel
18/01/2026 11:00
Galería
Ilustración de Gosia Trebacz 
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

A obra de Miguel Carlos Vidal inscríbese nun territorio pouco transitado na literatura actual: o da austeridade consciente, levada até as últimas consecuencias, e o da autenticidade como ética creativa. En tempos de verbosidade e de excesos retóricos, a súa poesía avanza en dirección contraria, afirmando unha poética do silencio, da contención e da depuración extrema. Nada nela azaroso, gratuíto. Cada palabra é colocada con precisión de ourive.

‘Poesía (1956-2018)’ recolle unha selección feita polo propio autor en base a dúas obras fundamentais: ‘Ayer en que te dices’ e ‘El cuarto, la tarde, las rosas (y otros símbolos)’. A autoesixencia até límites que poderían resultar esterilizantes… é nota definitoria do poeta ferrolán. Pausa e pauta, peneirado e sedimentado, fidelidade a un proxecto que se decanta nunha obra na que nada sobra. Como atinadamente escribiu Luís Alonso Girgado: “La enseñanza de la edad acaba por liberarnos de tentaciones y vanidades, y el poeta, ya en la madurez de su vida, es consciente de la responsabilidad de publicar y de que lo publicado debe defenderse por si mismo”.

Xusto: todo nesta poesía é celme, núcleo, claridade nostálxica e ensoñada. Nun espazo interior, recollido e íntimo, fíltrase a transparencia dourada do solpor e establece un tempo calmo e plácido. “La luz con el tiempo dentro”, diría Juan Ramón. A poesía de Vidal vén agarimada por unha diafanidade que se pousa e se repousa nos retratos, nas mesas, nos sofás, nos obxectos familiares cargados dunha presenza antiga, dun tempo ido que, paradoxalmente, conflúe no momento actual; rescate do pasado vivido a través da afectividade.

A austeridade en Miguel Carlos Vidal non é pobreza expresiva nin minimalismo diletante, senón resultado dun lento proceso de eliminación. O poema constrúese tanto polo que di como polo que cala, pero suxire. Economía verbal que responde a unha concepción fondamente ética: eliminar o que non sexa estritamente necesario. “Menos é máis”, non como lema decorativo, senón como principio estrutural. “En poesía no hay números neutros:  lo que no suma, resta”, afirma Vidal, en certeiro apotegma. O accesorio distrae, o exceso enturba a “verdade” do texto.

Precisión

O rigor maniféstase na precisión léxica na que cada termo ocupa un lugar exacto, insubstituíble, peza axustada a un mecanismo global para dotar o verso dunha tensión contida, dunha densidade que nos obriga a reflexionar. O poema non se entrega á primeira ollada, reclama unha lectura demorada. Alén diso, a autoesixencia literaria impide o adorno estéril e o efectismo gratuíto. Nin fogos de artificio nin imaxes brillantes para impresionar aos lectores.

A poesía de Vidal confíase á forza do esencial, da claridade que nace do esmero e da contención que, lonxe de apagar, intensifica a potencia emocional. Memoria e pasado aparecen iluminados por unha linguaxe concisa, sen retórica, máis que recreados, evocados con poucos, pero suficientes trazos, para que a luz os atravese.

A palabra funciona como unha fenda pola que entra a claridade entre o muro da senrazón, do balbordo e do ruído dominantes no mundo de hoxe.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Ensayo vacuna virus sincitial en el Chuac

A Coruña lidera la participación en el estudio de la vacuna contra el virus sincitial
EP
Escultura Diego González Rivas

Un regalo de cartón que cobra vida: el sorprente obsequio a Diego González Rivas
Belen Cebey
El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a todos sus barones durante el acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza'

Los barones del PP firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica
EFE
Donald Trump

El primer año de Trump: un ataque "sin precedentes" a los migrantes en EE.UU.
EFE