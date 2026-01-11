Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Leandra Brand: La firma de bolsos reinterpreta su bauette

Natalia Alcayde
11/01/2026 10:00
Muestra de dos de los modelos de bolso Baguette de Landra Brand
Muestra de dos de los modelos de bolso Baguette de Landra Brand
Cedida
Leandra Brand es una firma de bolsos atemporal, que crea diseños exclusivos y que aspira a que otros vean sus artículos como objetos de deseo. Apuestan por la filosofía handmade en contraposición con el fast fashion, pues cada bolso tiene su propia personalidad y las colecciones creadas los posicionan en un ámbito muy concreto. 

Piezas singulares que resumen la filosofía de pasion por el detalle de la nueva ola de marcas que abandera el “made in Spain.”

Dentro de la colección Stone Light, Lendra reinterpreta uno de los iconos de la temporada con el bolso baguette, una pieza que equilibra diseño contemporáneo y elegancia natural.

En tonos marrón coco y marrón liso, este modelo destaca por su estética sofisticada y versátil, inspirada en la calidez de los materiales orgánicos y en la ligereza visual de la colección.

Su silueta estructurada y tamaño funcional lo convierten en un aliado perfecto tanto para el día como para la noche, aportando un toque refinado y actual a cualquier look.

Leandra apuesta por la elaboración artesanal española y por acabados exquisitos, Bolsos Made in Spain, de máxima calidad en un taller de Ubrique.

Sostenibilidad sus pieles se producen con el fin de reducir al mínimo su impacto en la salud y en el medio ambiente tanto durante la fase de producción como durante la fase de reciclaje y de eliminación.

