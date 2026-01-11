Cast’n Chill y el derecho a la desconexión

En un mundo en el que el día a día exige de nosotros hasta la última gota de sudor, la desconexión es un bien más que preciado. Después de horas y horas de estudio o trabajo y atención a temas más importantes, nuestra cabeza no siempre tiene a bien el seguir funcionando al 100% para, una vez terminada la jornada, enfrentarse a los retos que pueden ofrecer determinados videojuegos.

Por eso, que propuestas que solo nos digan “entra aquí, desconecta, nadie te va a acechar y matar en cada esquina” son más que bienvenido en muchas ocasiones. Y eso es lo que han hecho en Wombat Brawler con Cast’n Chill.

Un lago, una barcaza, una caña y un fiel compañero de cuatro patas a tu lado. El objetivo? Pesca con toda la calma que quieras, vende lo que hayas capturado y mejora tu utensilio o la barcaza para seguir en este bucle de pesca y tranquilidad todo el tiempo que quieras.

Esto en un entorno pixelado con una iluminación cuidadísima, cuyo fin es ofrecerte un entorno idílico en el que querer seguir pasando horas en alguno de sus varios parajes para desconectar del día a día.

¿Que el entorno te gusta pero no te apetece seguir sufriendo con ese pez que pica pero no quiere salir de su apacible lago para subirse a tu barcaza? Pues en eso también han pensado en Wombat Brawler, activando un modo de juego automático para tener de fondo mientras tú haces otra cosa o, simplemente, decides dejar pasar el tiempo sin más pretensiones.

Vivir el momento

Porque a veces la sensación de algunos videojuegos es la misma que la del día a día en el mundo real: hacer, hacer, producir, producir, producir... Y muchas de esas veces lo único que necesitamos es parar, desconectar, pensar...

Son muchos los juegos que dejan la acción frenética a un lado para ofrecer alternativas más tranquilas con las que disfrutar de múltiples maneras diferentes (Unpacking, Journey...). Pero Cast’n Chill ha abrazado ese derecho a la desconexión, ofreciendo al jugador un auténtico oasis de tranquilidad, sin más frustración que tirar la caña, esperar y recoger el sedal cuando sea necesario.

Y probablemente hayan sabido, sin ser esa la pretensión, acercarse, de una manera más fiel que otros títulos que sí iban detrás de eso, a la experiencia de una jornada de pesca en un río o lago en la vida real.

Y este oasis de tranquilidad se genera, además, eliminando casi en su totalidad cualquier rastro del HUD, cuyos elementos se activarán solo en determinados momentos, dejándonos disfrutar de los diferentes entornos que ofrece Cast’n Chill sin nada que nos haga centrar la vista en detalles superfluos.

Con una premisa así de simple, el juego de Wombat Brawler, formado por Brendan Watts y Mark White, nos ofrece horas de paz sin necesidad de inventar nada nuevo: mecánicas de pesca ya utilizadas en decenas de juegos, sistema de venta de pescado y compra de mejoras habitual, movimientos sencillos y eliminación de elementos visuales del HUD cuando no son estrictamente necesarios. Con todo esto han sido capaces de crear una idea que permita solo eso: desconexión en estado puro