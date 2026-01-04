Un viaje a la cámara de los secretos gallegos

Uno de los visores para ver las fotografías estereoscópicas Javier Alborés

Cuando el último plano de ‘En busca del arca perdida’ (1981) enseñaba al espectador toda una nave llena de tesoros arcaicos y milenarios, tras las correrías del doctor Indiana Jones en su primera película bajo la dirección de Steven Spielberg,

Los espectadores de toda una generación se ilusionaron con las posibilidades y el volumen de aquella poblada estancia. Una visión parecida a esa imagen, ya en clave coruñesa y gallega, ofrece el Arquivo do Reino de Galicia, ubicado en la Ciudad Vieja, cuyas paredes albergan reliquias como las notas de Pablo Picasso en el Eusebio da Guarda, los archivos del caso de Romasanta o los planos de la remodelación de la Torre de Hércules a cargo de Giannini, y que el pasado 2025 cumplió una efeméride muy especial con su 250 aniversario.

Más de dos siglos y medio, por tanto, de recopilar archivos e información cruciales para la región, en los que pasó por diversos cambios de ubicación debido a las circunstancias. Así lo explican las técnicas de archivo Pilar Encinar y Dulce Villares, que trabajan en la actualidad en el edificio, y que se saben de memoria el largo recorrido a través del tiempo que ha protagonizado esta cámara de secretos coruñesa.

Su historia

Todo comenzó en el siglo XV, largo tiempo antes de su constitución oficial como archivo en 1775. Y es que sus orígenes residen en una institución previa, la Real Audiencia de Galicia, creada en 1480 bajo mandato de los Reyes Católicos. Se trataba de un órgano de Gobierno militar y judicial que durante décadas tuvo diversas ubicaciones en la geografía gallega hasta que cruzó su destino con la urbe coruñesa.

En 1563 se encargó su traslado a A Coruña desde Santiago, que se llevaría finalmente a cabo el año siguiente. Desde entonces, toda la documentación que emitía se almacenaba en el convento de Santo Domingo, que sería destruido –y posteriormente reconstruido– en el ataque del pirata Francis Drake a la ciudad en 1589, lo que se tradujo en graves pérdidas documentales. Ello causó que en las siguientes décadas la documentación se guardase en otros lugares, incluyendo el convento de San Francisco, el hospital do Bo Suceso (actual Abente y Lago) y la capilla de Santo André dos Mareantes.

Casi un siglo después, en 1775, llegaría su institución, cuando el monarca Carlos III lo manda crear y lo instala en el Palacio de Capitanía. Esa sería la primera de sus tres ubicaciones ya como Arquivo do Reino de Galicia en A Coruña. Décadas después, en 1861, por la falta de espacio se alquilan dos anexos en la calle Tabernas, y en 1891 se busca aún más espacio con nuevos anexos en María Pita y en la calle Sinagoga. En 1936, la guerra civil obligó a su traslado al palacio de Xustiza, en la plaza de Galicia, que sería su segundo hogar.

Un archivo del caso de Romasanta Javier Alborés

Hasta que en 1952 se ideó su casa definitiva, la actual, en los jardines de San Carlos. Aunque ha habido muchos cambios: el edificio original fue pensado como una casa de la cultura más global y, además del archivo, albergaba estancias como una gran biblioteca, un teatro, un laboratorio de restauración y toda clase de dependencias, incluyendo las viviendas de aquellos que se hacían cargo del edificio. La situación cambió cuando la biblioteca se trasladó de lugar, dando origen a la Miguel González Garcés en Elviña en 1995. El edificio se reformó totalmente en 2003, aprovechando al máximo las estancias y haciendo la mayor contratación de personal de su historia. También la directiva es singular desde 2008, año en que Carmen Prieto asumió las riendas de la institución, convirtiéndose en la primera mujer al cargo de toda su historia.

El depósito ubicado en el antiguo teatro JAVIER ALBORES

El edificio

Las ocho plantas del Arquivo albergan en la actualidad estancias como una sala de exposiciones, una sala de consultas abierta al público y hasta 22 enormes depósitos de documentos. “Cientos de miles, millones de documentos”, comenta Encinar, quien destaca que todavía entran documentos nuevos al ya abarrotado archivo. Lo hace, de hecho, a través de la puerta que da al Parrote, con la que quizá se hayan topado los coruñeses más de una vez, y que pertenece al antiguo hospital de San Andrés.

Una de las máquinas de serografía, con Villares de fondo Javier Alborés

La clave de su enorme capacidad de almacenamiento, además del propio tamaño del edificio, según explica la experta, es la estructura ‘Compactus’, que se aplica en todos los depósitos y que consiste en una serie de estanterías móviles que permiten un gran ahorro de espacio: “Nos permite tener el doble o el triple de documentos”. El depósito más grande, a su vez, está en una de las plantas bajas, donde antaño se ubicaba el teatro del edificio, cuya forma todavía puede intuirse.

Hay documentos de todos los tipos y épocas. Desde notas judiciales a eclesiásticas o económicas, pasando por libros, infografías, mapas o hasta fotografías en color, estereoscópicas (con los visores adecuados para observarlas) y en blanco y negro. Aquellos aficionados a la historia se darían un festín visitándolo: verían desde documentos de la era de Doña Urraca (fechados entre 1095 y 1126) a las papeletas de ingreso y hojas de estudio de los alumnos de la Escuela de Bellas Artes Pablo Ruiz Picasso y Francisco Llorens o archivos de casos judiciales tan famosos como el de Manuel Blanco Romasanta, el famoso ‘hombre lobo’ que aterrorizó a Ourense tras confesar haber devorado a trece personas.

Sin desestimar el papel del Arquivo como testigo del urbanismo herculino. Y es que también hay planos del diseño de remodelación de la Torre de Hércules que José Cornide enseñaría a Giannini para que acometiese la obra en 1788, o incluso actuaciones en la ciudad más recientes como la reconstrucción del antiguo palacete de Santa Margarita, actual Casa de las Ciencias, en la década de 1980.

Encinar en la puerta del Parrote, desde dentro Javier Alborés

Asimismo, también es un ejemplo único de conservación documental. Y es que otra de sus salas, el laboratorio de restauración, tiene unas máquinas específicas (con las que se puede restaurar o ayudar a conservar mejor los documentos dañados) que solo saben manejar dos personas que llevan décadas allí trabajando. Una de ellas se jubila pronto, con lo que solo quedará una persona que conozca el oficio. “Se está perdiendo el oficio porque no vale cualquier archivista, hay que formarlos durante meses para usar estas máquinas”, explica Villares.

El Arquivo cumplió su 250 aniversario en octubre de 2025. Para celebrarlo, contiene una exposición que los coruñeses pueden visitar hasta el 30 de enero, en la que se narra su historia y se enseñan algunos de los documentos más curiosos. Allí los recibirán archivistas como Encinar y Villares, custodias de cientos de miles de secretos que, diría nuestro querido Indi, deberían estar –y por suerte están– en un museo. Que esté tranquilo: seguirán recopilando nuestra historia.