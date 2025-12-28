Tendencias | Hockerty: fin de año para un hombre impecable

Con la llegada de las celebraciones de fin de año, Hockerty propone una guía de estilo para quienes buscan destacar con clase y personalidad.

La firma española, especialista en trajes y esmoquines a medida, presenta opciones que cubren tanto los eventos de etiqueta estricta como las fiestas más relaja- das, sin perder la esencia de la elegancia masculina.

Hockerty demuestra que la personalización y la calidad de los tejidos son esenciales para brillar en las celebraciones de fin de año. Desde esmoquines formales hasta trajes de chaqueta más relajados, cada prenda permite a los hombres combinar estilo, confort y elegancia, adaptándose a la ocasión y al gusto personal.

Con estas opciones, cualquier evento de fin de año se convierte en una oportunidad para destacar con un look a medida, moderno y sofisticado, demostrando que la elegancia no tiene por qué ser rígida, sino inteligente y versátil.

Esmoquin: la elección de la elegancia formal

Para aquellos que desean brillar en cenas de gala y celebraciones de etiqueta, Hockerty apuesta por esmoquines sofisticados que combinan tradición y modernidad.

Un clásico renovado, este esmoquin destaca por el contraste de la solapa negra sobre el azul marino, un guiño elegante y moderno. Confeccionado en twill Super 100s, garantiza caída perfecta y confort durante toda la velada, realzando la silueta con un ajuste entallado y solapas satinadas que aportan un toque de glamour.

Esmoquin chocolate de terciopelo con solapa en color negro

Para quienes buscan un estilo más atrevido, el terciopelo en tono chocolate aporta lujo y textura. La solapa negra satinada equilibra la modernidad con la tradición, mientras el ajuste entallado asegura un look impecable para las noches más festivas. Ideal para quienes desean un look formal con personalidad.

Camisas

Combina estos esmoquines con camisas de popelín azul con cuello contrastado para añadir un detalle de sofisticación y mantener el look pulido y elegante.

“Para nosotros, cada esmoquin es una oportunidad de combinar elegancia clásica con un toque moderno que sorprenda”, comenta Nancy Peyer, directora de marketing de Hockerty. “Recibimos comentarios de clientes que nos dicen que sentirse cómodos y elegantes a la vez les da confianza para disfrutar al máximo sus celebraciones de fin de año. Esa es nuestra misión: que cada hombre se sienta seguro y sofisticado en sus looks de gala."

Trajes de chaqueta menos formales: sofisticación versátil

No todas las celebraciones requieren etiqueta estricta. Para eventos donde la formalidad es menor pero se desea un estilo refinado, Hockerty propone trajes de chaqueta smart casual.

Traje cruzado elástico azul oscuro con raya diplomática

Este traje combina la elegancia clásica con comodidad contemporánea gracias a su tejido elástico. La raya diplomática aporta carácter y permite combinaciones con accesorios discretos para un estilo cuidado pero relajado.

Camisa elástica azul popelín con cuello contrastado

La camisa azul de popelín ligeramente elástico con cuello contrastado es el complemento perfecto para cualquier look de fin de año. Su tejido suave y confortable permite libertad de movimiento, ideal para largas veladas, mientras que el detalle del cuello contrastado aporta un toque de distinción que marca la diferencia.

Este modelo se adapta tanto a esmoquines formales como a trajes de chaqueta menos formales, manteniendo siempre un estilo refinado y moderno. Su corte entallado asegura una silueta elegante, mientras que la combinación de color clásico con un detalle sutil de contraste lo convierte en una prenda versátil y sofisticada.

TIP Combínala con un esmoquin azul marino para cenas de gala o con un traje de raya diplomática para un look smart casual impecable.

Como complemento, este abrigo aporta calidez y estilo a cualquier conjunto. Su silueta entallada y solapas de pico permiten integrarlo tanto con trajes como con looks formales de esmoquin, asegurando presencia y confort en ambientes invernales.

TIP Añade la camisa azul de popelín con cuello contrastado para completar el look smart casual, aportando un detalle refinado que funciona tanto con trajes cruzados como con chaquetas menos formales.

Traje T. Ingeniator azul oscuro de lana merino príncipe de Gales

Con un patrón Príncipe de Gales y tejido de lana merino elástica, este traje ofrece sofisticación sin llegar a la formalidad extrema. Perfecto para cenas con amigos o eventos de empresa, puede combinarse con corbatas ligeras o pañuelos sutiles, logrando un look moderno y elegante.