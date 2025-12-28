Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
La Galería

Literatura | A arte do diálogo

A revista Evohé do Campus-Terra de Lugo recolle unha ampla conversa entre Claudio Rodríguez Fer e Antonio Gamoneda

Xulio Valcárcel
28/12/2025 13:00
Ilustración de Gosia Trebacz
Ilustración de Gosia Trebacz
cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

O diálogo é unha forma de comunicación pero tamén unha das ferramentas máis antigas e fecundas do pensamento humano. Promove a reflexión e procura a verdade a través de distintos puntos de vista. Dialogar implica aceptarmos que o coñecemento non é propiedade exclusiva de ninguén, senón algo que se constrúe no encontro, na escoita e na interacción cos demais.

Na tradición occidental, este método acadou formulación canónica nos famosos ‘Diálogos de Platón’. En textos como ‘A República’ ou ‘O Banquete’, Platón presenta conversas nas que as ideas se expoñen a través de preguntas, afirmacións, réplicas e contrarréplicas. Non se parte de ideas nin de conclusións pechadas, do que se trata é de pensar de xeito dinámico, sen respostas definitivas, o que obriga a cavilar, dubidar e revisar as propias certezas. A verdade non se impón, despréndese do contraste entre as diversas voces e posturas.

O método reaparece, como sistema de indagación, no libro de Vicente Aleixandre ‘Diálogos del conocimiento’, que se inscribe na tradición dos ‘Jeux partis’ ou ‘Partiments’ das cortes provenzais e da poesía dialéctica medieval. Aleixandre ‘encarga’ aos dialogantes a responsabilidade dos debates verbo do coñecemento. E tendo en conta que para Aleixandre a poesía era “comunicación” compréndese ben a necesidade de emisores e receptores. Máis que personaxes reais ou teatrais, son “figuras-tipo”: o soldado, a bruxa, o mendigo, o inquisidor…; un mostrario humano e social que se interroga sobre os límites da capacidade cognoscitiva o sobre o sentido último da existencia. O diálogo convértese aquí nunha pescuda que non busca convencer, senón comprender.

Algo semellante ocorre na conversa pública, celebrada o 8 de xuño do 2018 na Praza da Quintana de Santiago, entre Antonio Gamoneda e Claudio Rodríguez Fer, na que o diálogo funciona como memoria compartida, exercicio de escoita e recoñecemento mutuo. “La poesía no está para explicar cosas, sinó para que se descubran en ella” (…) “Yo tengo bastante seguridad sobre la existencia y el funcionamiento de la mentira y, ciertamente, el fascismo es una mentira histórica”, comenta Gamoneda. E cando Claudio lle pregunta “en que medida hai poesía tanto na literatura como nas outras artes?”, responde: “Si pensamos en una especie de cosmos estético (poesía, pintura, escultura…) creo que encontraríamos grandes analogías o, más bien, casi igualdades de conducta estética”.

Incomunicación

Fronte a estes exemplos, a realidade actual revela unha preocupante falta de diálogo. A conversa é substituída polo monólogo nas relacións persoais e sociais. Na confrontación política abondan as descualificacións inmediatas e sen matices. Non se escoita para comprender, senón para responder, empobrecendo o debate e xerando incomunicación, resentimento e violencia.

Recuperar o diálogo como método —intelectual e vital— implica asumir ideas e argumentos alleos en detrimento dos propios. Mudar de opinión e un acto de coherencia e humildade. Nun mundo saturado de ruído, o diálogo é unha fonte de tolerancia e de respecto, condicións esenciais para a convivencia.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Frío en A Coruña

A Coruña vuelve a tiritar de noche, aunque con menos frío que el sábado
Noela Rey Méndez
Luís Rei Núñez, a la derecha de la imagen

Las pistas coruñesas del libro con el que Luís Rei Núñez ganó el Premio Álvaro Cunqueiro
Noela Rey Méndez
El barco 'Viking Bay'

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido a bordo de un palangrero de Vigo
EP
Tareas de búsqueda en Indonesia del entrenador valenciano desparecido y de tres de sus hijos

Indonesia amplía la búsqueda del entrenador del Valencia desaparecido y los tres niños
EFE