El ojo público | El ataque de los taburetes asesinos

Mejor que remando al viento, columpiarse al viento Quintana

El viento se manifiesta siempre de una manera hermosa y didáctica. Se muestra lírico cuando por sorpresa eleva la bolsa de plástico hacia un cielo gris y temible. Lo logra y lo hace con la sugerente magia de un remolino, y con una delicadeza casi celestial, la hace levitar en círculos concéntricos hasta que poco a poco desaparece, engullida en lo más profundo del infinito firmamento. También se presenta didáctico cuando desata toda su violencia sin escrúpulos, sin miramientos, cuando descarga todo su poder sobre nosotros. Y nos abruma, nos sacude y nos empequeñece. Nos coloca exactamente en nuestro sitio. Subraya nuestra fragilidad.

Como ocurrió el otro día en el centro de A Coruña. El gradiente de presiones lo quiso así, y el nordés, ese viento asesino, cortante y casi perenne en la ciudad y que ha cavado más tumbas que el amor, se retiró para dejar hueco a un exótico, travieso y revoltoso viento del sur.

Y cuadró que caminaba junto a uno de mis jefes porque íbamos hacia el mismo sitio, aunque a distintas horas, y el viento comenzó a zarandearnos de camino al ayuntamiento. Directos a una recepción de Navidad, de esas a las que invitan a todo el mundo sin excepción. A personas de todas las razas, credos, colores y edades que habitan sobre la faz del planeta, para que así no queden cabos sueltos, y durante el besamanos, la gripe se extienda con sólida eficacia y al fin logre colapsar las urgencias de la ciudad. Hay que mantener y entrenar el músculo de la sanidad pública.

También es cierto que los fotógrafos de prensa hemos visto ya tantos muertos que llevamos la hipocondría junto al flash, en la mochila.

El caso es que hubo un momento en el que la ventisca se puso seria. Y aceleramos el paso para finalmente meternos en la boca del lobo: una callejuela próxima a la plaza de María Pita. Allí la ventolera se encajonaba y se azuzaba como una fiera enjaulada.

“¿Aquel no es R.?, ¿nuestro jefe?”, le pregunté a mi otro jefe. Un tanto sorprendido asintió. No porque estuviese allí, sino porque estaba grabando con un móvil el asunto.

“Estoy grabando el tornado”, dijo. Y empezaron a volar sillas y mesas y hojas y sombreros. Y el mundo parecía desmoronarse. Cuestión, dicho sea de paso, que en mí provoca siempre un perverso placer. Hasta que aquello finalmente se fue de madre, y mis jefes buscaron resguardo en la cafetería más próxima. Resoplé aliviado al ver que estaban a salvo, a los jefes hay que cuidarlos, mimarlos y protegerlos. Así que asumí y acepté con indescriptible valor, el inevitable fatum de un fotero de provincias. Mi condición prescindible, mi existencia accesoria, carroñera y rastrera, y ni decir tiene que comencé a grabar esbozando una amplia sonrisa bajo mi nariz.

Las sillas se desplazaban como en Poltergeist. Impactaban contra las paredes, se quebraban, giraban y se arrastraban con insólita velocidad ejecutando sorprendentes trayectorias. La gente salía corriendo, entre el asombro y el desconcierto, perseguida por decididos taburetes kamikazes dispuestos a romper canillas. Aquello parecía una película de serie Z de esas de sábado por la tarde en La Sexta, en la que los Crocotiburones la toman con el personal y se dedican a cazarlo.

Fui cámara de televisión antes que fotógrafo. Y lo primero que aprendes en ese oficio es a estar muy callado y muy quieto cuando grabas. Lo primero para no joder el audio con comentarios de carrito de salchichas, lo segundo para que el pulso en la imagen te dé para robar panderetas. Vamos, que la condenada imagen salga bien. Que de eso va nuestra profesión, de sacar fotografías e imágenes que cuenten historias, que narren, que documenten y que transmitan. Y que estén técnicamente bien logradas, que conceptualmente abarquen más que un simple encuadre y que cuando el receptor las vea, pueda acceder a la mayor cantidad de datos poder sacar una opinión o una conclusión. En resumen, los reporteros gráficos estamos para informar. Si quisiéramos salvar a la humanidad nos haríamos enfermeras.

El vídeo se hizo viral en el proceloso mundo de las redes sociales. Y muchos de los comentarios iban dirigidos al mensajero. “¿Por qué no ayuda?, ¿por qué no agarra las sillas?, ¡merece que le caiga un sillazo en la cabeza!”

Me acusaban de ser mala persona. En fin. Creo que chillar como una gallina o blocar sillas jugándome la piñata como si fuese el portero del Hércules no me hace ser mejor persona. Tampoco creo que lo sea. La bondad se la dejo a las monjas y a los aburridos. Pero en realidad lo que me convierte en mala persona, en un ser maligno, despreciable y horrendo es llorar de la risa leyendo esas supuestas opiniones sin que me alteren mínimamente el pulso.

Malo como el veneno. Fascinado por la obvia debacle de la cultura que ha aflorado de modo palpable con la llegada de las redes sociales, donde cualquiera puede opinar de neurocirugía, fotografía, ingeniería genética y fisión nuclear aun siendo incapaz de montar un mueble de Ikea.

Sin duda, muchas supuestas opiniones son gratuitas. Pero os juro y prometo, que las que lo son de verdad y con toda certeza absolutamente gratuitas, son las bibliotecas.