El Ideal Gallego Fundado en 1917

Ball x Pit: la sencillez como sinónimo de éxito

En un mercado sobresaturado de propuestas roguelike y roguelite, Kenny Sun ha logrado una propuesta que mezcla varias ideas y consigue enganchar durante horas

Óscar Ulla
Óscar Ulla
21/12/2025 11:00
Imagen del videojuego
Imagen del videojuego
EC
Puede parecer extraño que un juego que nos recuerda a clásicos como Breakout, Asteroids e incluso Tetris, mezclado con mecánicas y apariencia de Enter the Gungeon y Loop Hero, se haya convertido en uno de los juegos del año. Pero Kenny Sun and friends, con el apoyo de Devolver, han conseguido precisamente eso.

En un mercado sobresaturado de propuestas roguelike y roguelite, por mucho que nos gusten, Kenny Sun (Twinfold, Tender o los juegos bajo el nombre de Yankai) ha logrado ofrecer una propuesta que llama poderosamente la atención mezclando ideas de aquí y de allí.

Para ponernos en situación, en cada partida, nuestro personaje se adentrará en una suerte de pasillo por el que los enemigos irán cayendo en bloque, cual Asteroids, mientras algunos nos irán atacando a distancia (más cuanto mayor sea el nivel de dificultad del pasillo en el que nos adentremos). Nuestro personaje lanza unas bolas, cada una con su efecto secundario, que rebotará por paredes y enemigos hasta volver a nosotros y repetir la secuencia. Cada enemigo vencido dejará experiencia en el suelo que nos permitirá aumentar las estadísticas de nuestro personaje y ganar nuevas bolas con nuevos efectos o alguna que otra habilidad secundaria pasiva: mayores rebotes, más daño desde determinadas direcciones, explosiones cuando te atacan, más daño de área para los efectos de nuestras bolas…

Ya con esto, la propuesta puede ser relativamente atractiva, pero, esperen, aún hay más. De vez en cuando, nuestros enemigos dejarán un elemento llamado ‘núcleo de fisión’. Estos nos permitirán varias opciones, según el momento de la partida: mejorar el nivel de nuestras bolas y habilidades pasivas aleatoriamente, fusionar nuestras bolas (mezclando sus habilidades, pero impidiendo futuras mejoras durante esa incursión) o evolucionar nuestras bolas (algo similar a la fusión, pero permitiendo mejoras en el futuro).

Así, iremos avanzando derrotando enemigos que caerán como fichas de Tetris, haciéndonos daño si llegan a la parte de abajo de la pantalla. En cada incursión tendremos que hacer frente a dos enemigos más fuertes, que preceden al boss final de cada nivel.

En cada partida, además, podremos encontrar mapas y recursos. Porque Ball x Pit tiene también una faceta de simulación y gestión. Tenemos una suerte de asentamiento, que poco a poco iremos convirtiendo en ciudad construyendo edificios, espacios para obtener más recursos (comida, madera, piedra y dinero). Cada edificio puede permitir desbloquear nuevos personajes, mejoras de estadísticas permanentes o mejoras a la hora de obtener recursos.

Así, entre incursión e incursión, deberemos gestionar este asentamiento para optimizar cada una de nuestras partidas, haciendo que la repetición típica del roguelite no se sienta como tal, o por lo menos se sienta un poco diferente.

Así, con todos estos elementos y un apartado gráfico que por momentos nos recuerda a otra creación distribuida por Devolver como Loop Hero, Ball x Pit se logra convertir en un soplo, quizá no de aire fresco, pero sí de ese entretenimiento que le falta a muchas alternativas que han intentado copiar a otros juegos del género, con resultados peores.

