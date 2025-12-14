El ojo público | La grande bellezza

Si un fotoperiodista espera lo suficiente, verá caer la luna frente a su cámara. Quintana

“Las personas, en general, son como las dos últimas copas de la noche. Obviamente se puede vivir sin ellas, y por norma, siempre terminan cayéndote mal”, le confieso a uno de mis compañeros de oficio mientras me ajusto la correa de la cámara al cuello. Como una soga.

Me escucha y escupe una carcajada entrecortada, inacabada, y el frío del amanecer templa su aliento y lo hace vapor, un vaho efímero que, tras dos giros en espiral, se diluye en el éter de los días.

La espera de los fotógrafos de prensa es como la del sepulturero que aguarda, simulando respeto y ocultando desgana, a que el cura termine de parlotear su cháchara y por fin le dejen de una vez meter palada a la tierra. Pocos temas agitan nuestro entusiasmo, festivos o macabros, y aún menos los actos institucionales.

Esperar nos pone siniestros. O irreverentes. Nos irrita profundamente porque vivimos presos de la puntualidad. Y el retraso en un asunto implica, por norma, no llegar al siguiente. Así que terminamos presos de la verborrea o de las agresiones físicas. Como los leones enjaulados, que de vez en cuando y por mero aburrimiento, se sacuden un zarpazo.

“Y te diré otra cosa”, recalco ajustándome el gorro de lana, “me dicen que haga buenas fotos. ¡Buenas fotos de esta puta mierda!, ¡yo no puedo hacer buenas fotos a todas horas de todas las malditas cosas!, ¡soy un artista!, ¿acaso al poeta le dicen que escriba buenos versos justamente a las 10:15 del martes sobre una visita a una obra?”.

Mi compañero asiente con la actitud del que escucha ladrar a un perro tras un muro. Es temprano y mis delirios matinales le alcanzan sin demasiada cafeína en vena, prefiere obviarme y adentrarse en su adormilado encefalograma plano. Claro, yo vengo pasado de rosca. A las nueve de la mañana ya me había comido dos atascos cosmodemoníacos para documentar la legendaria y fastuosa imagen de un camión averiado en una glorieta. Ni que decir tiene que cuestiones de esa índole aceleran la mala follá de un fotero de cero a cien en tres segundos.

Uno de los efectos secundarios más terroríficos del fotoperiodismo consiste en que te vuelves impermeable al placer de disfrutar un acontecimiento. Cuelgas la cámara y te vas a un concierto, o a un partido o a lo qué demonios sea que vayas, y eres incapaz de disfrutarlo. Estás condicionado como un chucho de Paulov. Porque odias, y aunque no lo pretendas, las multitudes, las esperas, los empujones, los gritos, las colas, los accesos engorrosos e incluso el entusiasmo popular por estar allí, por acudir a un lugar que a ti te huele, te apesta y te recuerda a tu oficina. Aturdido y desprovisto de la cámara de fotos, de la misión de documentar, de la disculpa, la excusa y la justificación profesional de estar allí, descubres con indescriptible horror que estás formando parte de algo que aborreces profundamente. Y no lo detestas porque una masa enloquecida de personas que acude exultante y feliz a un acto resulte se algo odioso, que sin duda lo es, sino porque inevitablemente lo relacionas con tu actividad laboral.

Si algo envidio de las plumillas es, en general, su pueril entusiasmo por acudir a actos sociales.

Los fotógrafos de prensa veteranos anhelamos la vacuidad informativa. La foto vacía, la foto por la foto, la imagen por la imagen. No queremos contar ya más cosas, estamos hartos. Queremos ser artistas frívolos y caprichosos. Los reyes de lo mundano.

A veces los contemplas y percibes su comodidad, su estado de gracia, sus vibraciones luminosas y su evidente satisfacción al pulular entre personalidades de cierta repercusión social, o al acudir in situ a acontecimientos o eventos de notable impacto.

Lo que los fotógrafos denominamos “puto marrón”

Por fin llegan las autoridades. En realidad, las autoridades nunca van solas. Se ven copadas, sitiadas y rodeadas por una nube de asesores y periodistas con carpeta que suelen estorbarnos mucho a la hora de largar fotos. No son mala gente la mayoría. Pero poseen materia, volumen y no son transparentes.

“¡Sácate de una puta vez de ahí, mona!”, grita mi (hasta el momento silencioso) compañero, que, azuzado por la incapacidad de poder retratar a uno de los Conselleiros, la toma con uno de la comitiva. Lo que os decía y comentaba: de cero a cien en tres segundos.

Y comienzan los empujones, las carreras, las grescas, los reproches y los insultos. A veces se nos va de las manos y se montan espectáculos impropios, sonrojantes y vergonzosos frente a nuestros representantes públicos. Y entonces nos llamamos de todo y nos ofrecemos unos guantazos mientras las autoridades, entre atónitas y divertidas, nos contemplan como si fuéramos los chimpancés de un zoológico luchando por una bolsa de cacahuetes. A pesar de lo lamentable del asunto, sólo en muy contadas ocasiones somos nosotros los que terminamos imputados.

En realidad, la visita a una obra o cualquier otra cosa similar, resultaría terriblemente aburrida sin la presencia de los gráficos. Sería como un perro sin pulgas, como jugar a la brisca con tu abuela mientras se baja una botella de anís.

He tenido gastroenteritis más divertidas que una visita institucional a una obra.

Aunque en realidad, y parece más que obvio mientras te sacudes un poco la risa leyendo esto, que todo resultaría terriblemente aburrido si no hubiera fotógrafos.