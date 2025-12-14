GameOver | Expedition 33 llegó, vio y arrasó

El equipo de Expedition 33, antes de la gala de los Game Awards EFE

Llegó, vio y arrasó. Clair Obscur: Expedition 33, la aventura de Sandfall Interactive y Kepler Interactive no solo se alzó esta semana con el título de juego del año (GOTY, por sus siglas en inglés), sino que arrasó en la mayoría de categorías de los Game Awards, los Oscar de los videojuegos.

Juego del año, mejor dirección, mejor narrativa, mejor dirección artística, mejor banda sonora, mejor actuación, mejor juego independiente, mejor juego indie debutante, mejor rpg… De todas las categorías a las que optaba, solo se quedó atrás en la de diseño de sonido, en detrimento de Battlefield 6.

Y casi era hasta esperable que se alzara como el mejor título del año, salvo sorpresa de última hora con Death Stranding. Así que la chicha del evento magno de Geoff Keighley estaba en los anuncios de futuros lanzamientos. Y no hubo precisamente pocos.

El resto de premios se los repartieron un puñado de juegos. Doom: The Dark Ages se llevó el galardón a la mayor innovación en lo que a accesibilidad se refiere, dejando a un lado el de mejor juego de acción, que ganó un recién lanzado Hades II (recién lanzado si tenemos en cuenta que estuvo un año en acceso anticipado).

El mejor juego de acción y aventura del año cayó en Hollow Knight: Silksong, el que para muchos iba a ser el GOTY antes incluso de su lanzamiento. Fatal Fury: City of the Wolves venció a Mortal Kombat, Virtua Fighter y a títulos de Capcom como mejor lanzamiento de lucha; mientras que los juegos deportivos vieron como Mario Kart World los dejaba atrás sin miramientos. Otro de Nintendo, Donkey Kong Bananza, se llevó el mejor juego familiar; mientras que ARC Raiders hizo lo propio en el apartado multijugador.

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles superó a títulos como The Alters como mejor juego de estrategia, mientras que The Midnight Walk fue elegido como mejor lanzamiento de realidad virtual. En el apartado del salto al mundo audiovisual, la segunda temporada de The Last Of Us no tuvo competencia como mejor adaptación, ni siquiera con Splinter Cell: Deathwatch o Devil May Cry.

Lo que se viene

Pero, como decíamos, la chicha muchos la esperaban en los ansiados anuncios de la gala de entrega de los Game Awards. Y hubo alguno que otro que no tiene desperdicio.

Uno de esos casos, aunque fuese solo un teasers y tendremos que esperar bastante, es el que será el sucesor espiritual de Knights of the Old Republic. Y es que la saga Star Wars contará con un nuevo título en el futuro, Fate of the Old Republic, que parece ser traerá a los nuevos tiempos la esencia de aquella afamada saga que a tantos cautivó. Y sin irnos de la una galaxia muy muy lejana, hemos visto nuevas imágenes de Galactic Racer, el título de carreras ambientado en el mundo de Star Wars.

Hemos podido ver también a uno de los primeros villanos de 007: First Light, que no será otro que Lenny Kravitz. De los creadores de Yakuza llegará Gang of Dragon y Divine Divinity volverá bajo el simple sobrenombre de Divinity.

También cayeron por el medio dos nuevos juegos de Tomb Raider, así como una vuelta al extraño y atractivo mundo de Control, que verá la luz como Control Resonant. Y hablando de vueltas, ahora que se encamina a la cuarentena, también volverá a las pantallas Mega-Man, con look renovado para un nuevo juego de la icónica saga.

Y como está a la vuelta de la esquina, tampoco podían faltar confirmaciones como la de Leon como personaje del nuevo título de la saga Resident Evil, Requiem, que verá la luz el próximo mes de febrero.

Y eso solo como un aperitivo de las muchas cosas que se vienen tanto en 2026 como en años venideros. Es el caso de GTA VI, que como no podía ser de otro modo, se llevó también el premio, si se puede llamar así, que reconoce al título de Rockstar como el más esperado del año. Si no se retrasa otra vez.