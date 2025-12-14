Reportaje | Elías Valiña, el cura que impulsó el Camino con sus flechas amarillas

Un peregrino pasa por delante del mural del Zapatones, en la ruta del Camino francés archivo el ideal gallego Archivo EL ideal Gallego

El Camino de Santiago no sería hoy lo que es sin Elías Valiña, un cura que impulsó la recuperación contemporánea de la peregrinación a Compostela e inventó las flechas amarillas que siguen los peregrinos, cuya figura se recupera en un documental del cineasta Aser Álvarez.

Elías Valiña (Sarria, 1929-1989), conocido como O cura do Cebreiro, fue uno de los más importantes conservadores y promotores del Camino de Santiago como ruta de peregrinación y turismo. Su relación con la ruta jacobea es extensa y admirable.

Valiña acaba de recibir un homenaje en la localidad ourensana de Verea, en el 36 aniversario de su muerte, con la proyección del documental ‘Elías Valiña, el inventor de las flechas amarillas’, con el que Álvarez quiso ponerle rostro a una figura “esencial” olvidada por el público. “Es una figura más conocida por peregrinos de Austria o de Francia que por los propios gallegos y gallegas, y esto me pareció una anomalía”, explica a EFE el documentalista.

Por ello, se desplazó hasta O Cebreiro (Lugo), donde Valiña fue cura durante treinta años y hoy un lugar mítico del Camino Francés, para recuperar su memoria y todo el trabajo que hizo para revitalizar las rutas xacobeas.

El sacerdote fue un estudioso del Camino y le dedicó su tesis doctoral, pero su legado está ahora plasmado en cada piedra donde hay una flecha amarilla señalando la ruta hacia Compostela.

Valiña recorrió las aldeas preguntando a los vecinos más mayores si recordaban las rutas por las que pasaban los peregrinos para cartografiar el camino francés y recuperó tramos perdidos.

Álvarez dice que “seguramente mucha gente pensaba que era una utopía revitalizar una ruta medieval abandonada”, pero ese sueño se hizo realidad a pesar de que Valiña murió sin ver los frutos de su trabajo en 1989, cuatro años antes del Plan Xacobeo que relanzó oficialmente el Camino.

“En gran medida Galicia está en deuda con Elías Valiña”, señala el cineasta, que destaca que no solo fue un soñador del Camino sino también un “activista cultural y político”, porque ayudó a los vecinos de O Cebreiro a llevar agua y luz a la aldea y a rehabilitar su iglesia.

Ese mismo impulso llegó a muchas zonas rurales de Galicia, ya que el propio Valiña sabía que “si el Camino de Santiago se revitalizaba, como había sido en la Edad Media, iba a ser una fuente de riqueza extraordinaria para muchos de esos lugares por los que pasaba, como lo es en la actualidad”.

Impulso a las rutas

Conscientes de ello, muchos municipios gallegos quieren sumarse a ese impulso,

uno de ellos Verea, donde se está luchando para conseguir que el Camino de San Rosendo, que pasa por esta localidad, sea reconocido oficialmente como parte de las rutas xacobeas.

“Ahora mismo, con la gran afluencia de peregrinos que hay, lo ideal sería que hubiese redistribución de flujos de peregrinación de diferentes caminos”, defiende Álvarez.

Y el Camino de San Rosendo, “históricamente documentado” y con un “gran potencial”, puede inspirarse en Valiña porque “es muy importante saber que en algún momento hubo alguien que dio un primer paso y que fue un pionero”.

Este año, más de medio millón de peregrinos han obtenido su compostela, un récord en la historia de esta ruta.

Álvarez cree que, si viviese hoy para ver en lo que se ha convertido el Camino, Valiña sería “muy crítico” con primar la cantidad sobre la calidad: “Él lo que buscaba y lo que sabía, sobre todo al estar a pie del Camino, es que detrás de cada peregrino y de cada peregrina, hay una historia diferente. Y cuando algo se convierte en una moda se banaliza.

La proyección del documental en Verea se ha complementado con una visita guiada a la exposición ‘Los caminos de Elías Valiña’. El proyecto multimedia es de Acude Rural, con el apoyo de Arraianos Producións, y puede consultarse en eliasvaliña.gal.

Gran labor

Elías Valiña era licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Comillas y doctorado por la Universidad Pontificia de Salamanca, y en los años 1961 y 1962 redactó la tesis “El Camino de Santiago. Estudio histórico-jurídico”. En 1984 emprendió la señalización del Camino, con flechas amarillas, desde Francia (en los primeros tramos contó con colaboradores de asociaciones de Navarra) hasta Compostela.

En el trayecto gallego acometió varios trabajos de limpieza, recuperó tramos perdidos, numeración kilométrica, etc. Hoy se considera su trabajo de señalización como la delimitación más segura de los tramos originales de la ruta jacobea. Además, promovió la restauración del poblado de O Cebreiro, iniciativa que concluyó en el año 1971 con la inauguración del Museo Etnográfico.

Sus méritos hicieron que fuera nombrado por unanimidad comisario del Camino de Santiago durante el I Encuentro Xacobeo celebrado en Compostela en 1985. En sus últimas voluntades pidió a su familia que se encargasen de que no se perdiese el uso de la flecha amarilla en el Camino, solicitud que así cumplen sus descendientes, con la ayuda de las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.

Otro símbolo

Al lado de la flecha amarilla, otra señal identificadora del Camino, en este caso ya histórica, es la vieira o concha, que se puede ver esculpida en multitud de iglesias o monumentos, y en la actualidad representada, junto a la fecha amarilla, en todos los indicadores del Camino.

La vieira ya aparece citada, como símbolo jacobeo, en el propio Códice Calixtino, en el siglo XII. En su origen era un premio por haber concluido con éxito el peregrinaje y prueba única de ello, pues su venta estaba prohibida en otros lugares que no fuesen Compostela. Así fue como todo un barrio de la ciudad acabó llamándose Os Concheiros, situado en la entrada del Camino Francés. En él se estableció el gremio que vendía las conchas, bien naturales, bien manufacturadas.