El ojo público | Cazadores de imágenes

Los surfistas y el arco del triunfo. Quintana

No tengo la menor de las dudas en que la rebelión de las máquinas comenzará en la lavadora de mi casa. Aquella mañana no arrancaba. Se limitaba a sermonearme con luces intermitentes mientras la ropa yacía cadáver en sus entrañas. Así que, tras la rutinaria inspección matutina del equipo de fotografía, tomé la mochila y me dispuse a salir por la puerta justo en el mismo instante en el que el condenado electrodoméstico comenzó a agitarse y burbujear en modo epiléptico. Abrumado por el glamour con el que se iniciaba la jornada, me detuve en el “Doré” a zamparme tres churros y un café perfecto. Oportuno y salvador. Exento de quínoa y de especialidad.

Llovía con aires bíblicos, con sed de venganza. Eso para un fotógrafo de provincias es como si te marca un gol el Elche justo al comienzo del partido. Significa, a todas

luces, pies encharcados desde el minuto dos durante toda la maldita jornada. Dado el tono agorero que adquiría el asunto, la primera parada resultó ser un lugar común: retenciones en Alfonso Molina. Que te pidan esa foto se traduce en que el día pinta mal, que hay poca chicha y que hay que rellenar. Porque siempre hay retenciones en Alfonso Molina. No existe un universo sin retenciones en Alfonso Molina. Y las cosas que son siempre, nunca son noticia. “Tranquilo”, te sugieren y te dicen, “la foto me vale para una nota o un faldón”.

Nunca preguntes de qué está hecha una salchicha ni tampoco una nota de prensa.

Una luz efímera se abrió al fin paso a media mañana, empuñada por un sol triste e impuro, de peli de Tarkovsky. Los surfistas se pasaban la alerta naranja por el arco del triunfo y se deslizaban sobre las olas asilvestradas de la playa del Orzán. Con arena hasta los tobillos, me dediqué a tirarles unas cuantas fotos hasta que la policía local decidió desalojarme del lugar.

No entendí demasiado el planteamiento. Yo corría peligro en tierra, pero los tipos en el agua no. Supongo que al divisarme con la cámara al cuello concluyeron atinadamente que yo era idiota y que me podía ahogar en la arena, y que ellos, con sus mechas californianas y sus neoprenos apolíneamente ceñidos eran unos genios del arte de cabalgar las olas y no podían ser engullidos por la marea. No tuve otra opción que largarme mientras aquellos discípulos del Coronel Bill Kolgore se quedaban haciendo cabriolas entre espirales de espuma y siniestras sombras de gaviotas. “Haber estudiado”, me regañé.

Por lo tanto, y merecidamente, comenzó a diluviar de nuevo.

Llego empapado al periódico y solicito voluntarios para un préstamo de 60 céntimos con la intención de adquirir un café de máquina. El típico café 100% de Fukushima. Puedes usarlo como linterna, emana una luz brillante en la oscuridad.

“No sólo vistes como un mendigo, también te comportas como tal”,

me acusa el redactor al que le sableo las monedas. Sin duda. Están las ratas, las pulgas, las calandracas, seis metros de mierda y debajo, muy abajo, los fotógrafos de prensa.

Pero dicen que podemos sobrevivir a un holocausto nuclear alimentándonos de Doritos.

La tarde desembocó en que, a un afamado músico herculino, se le va a hacer entrega con honores de una figurita de barro con su imagen que formará parte para siempre del Belén municipal. Supongo que del Belén navideño únicamente.

Aunque a priori, la perspectiva del acto en sí augura adquirir tonos de surrealismo extremo, se modera cuando el musiquetas en cuestión tampoco se zambulle en el asunto de forma solemne y se centra en soltar unos cuantos y típicos chascarrillos de musi-queta. Contemplo la figurita con extrañeza mientras la fotografío. Se parece a Jorge Javier Vázquez con una guitarra.

“Deberían hacernos una figura a nosotros”, me dice una compañera fotera. En realidad, de nuestro gremio ya existe un muñeco, Alberto Martí. Sin duda, otros tiempos y otra liga. Me encojo de hombros y sugiero: “Las únicas figuras que podrían hacer de nosotros serían la de la Chochona y el Perrito Piloto. Para sortearnos en una tómbola de verbena”.

Cae la noche y al regresar a casa enciendo la televisión y aparece en un programa un tipo con una cámara de fotos que vale más que él. Estoy cansado y resoplo, dejo mi mugriento equipo sobre la mesa. El hombre, luciendo una piñata perfecta, se dedica a retratar a un puñado de osos Griezzlies plantado en un espectacular paraje de Alaska. Está acompañado de decenas de técnicos y se lanza por el suelo, pone posturitas y sostiene un impostado gesto de trascendencia en su rostro. Una afamada e imponente presentadora luce como un florero a su lado. Él es un fotógrafo de la naturaleza de fama mundial. Un superdotado. Una Rock Star.

Me rasco el trasero mientras me pongo el pijama y mi pareja me dice: “¿Ves?, eso es lo que tenías que hacer tú”, y señala al tipejo.

Suelto una carcajada, y mientras dejo la cámara junto al deshumificador le respondo: “ese tipo es una canción de Villi Manilli. Yo soy el solo de guitarra de Free Bird”.