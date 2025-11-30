Ludovic de Saint Sernin x Zara: una colección cápsula con el dinamismo de Nueva York

El diseñador Ludovic de Saint Sernin con Marta Ortega cedidas

Ludovic, que ha diseñado para Dior, Balmain, Saint Laurent, Gaultier... ahora diseña para la firma Zara en una colección cápsula exclusiva y limitada.

La evolución de Zara como referente de estilo no cabe la menor duda, cada vez está más claro su objetivo, que es alejarse de la moda asequible, para convertirse en una marca de lujo accesible y lo está consiguiendo. Cada vez son más las colaboraciones con diseñadores que han formado parte de firmas de lujo. Son cápsulas extraordinarias que nos permiten tener al alcance de todos piezas especiales con diseños que hasta ahora nos serían inalcanzables.

Ludovic x Zara se inspira en la energía cinematográfica de Nueva York, es su fuente de inspiración, las prendas que ha creado para Zara encarnan el dinamismo de la ciudad.

Trayectoria

El diseñador francés apareció en el mundo de la moda en 2017 con una propuesta que fluía entre géneros. Haciendo colecciones masculinas con códigos femeninos, hoy cuentan con líneas para hombre y mujer.

Ludovic reinterpreta para el presente los años 80, 90 y 2000, con un espíritu contemporáneo y una gran nostalgia de esa época. Son prendas muy dinámicas que fluyen para el día y la noche y viceversa.

Algunas de las propuestas de su colección cápsula para Zara Cedida

Colección

“Lo más increíble de trabajar en esta colección ha sido saber que tendría un alcance verdaderamente universal. Gracias a Zara personas de todo el mundo podrán adentrarse en el universo de Ludovic de Saint Sernin”.

La colección se destaca por gabardinas de cuero, mini vestidos, con cinturones superpuestos y guantes, tops halter, vestidos columna y minifalda se presenta en una malla metálica ligera. Destacando sus característicos ojales metálicos, tachuelas de cromo pulido.

Son prendas con siluetas amplias de sastrería, vaqueros lavados a la piedra, encerados, abrigos, chaquetas bomber, pieles flexibles. Paleta cromática habitual, blanco, negro, rojo y marrón.

“Lo que hemos creado juntos es mi idea del armario perfecto: prendas de una calidad excepcional que quiero llevar, que quiero que lleven mis amigos, !que quiero que lleve todo el mundo!”.