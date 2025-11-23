¿Quién querría competir con GTA VI?

GTA VI Cedida

Hay lanzamientos que son capaces de paralizar comunidades concretas. Otros son quien de dominar el discurso de buena parte de la industria durante una buena temporada. Pero, por encima de todos ellos, hay estrenos que podrían paralizar a todo un sector al completo.

La sexta entrega numerada de Grand Theft Auto (GTA) se encuentra en ese último grupo. Su fecha de lanzamiento es ansiada por los jugadores, pero no tanto por quienes cuentan con publicar un nuevo juego el próximo año.

Hacer coincidir tu lanzamiento con el de GTA VI es saber de antemano que vas a salir al ruedo detrás de una sombra demasiado alargada. Si ya publicaciones como Silksong en los últimos meses colapsaron algunas tiendas digitales, el título de Rockstar se ríe en alto solo imaginando lo que puede ocurrir. GTA se ha vestido el halo de juego más ansiado por todos.

Hace trece años de la publicación de su predecesor. Por poner en contexto, GTA V se pudo jugar en PS3 y Xbox 360, en formato multidisco, aunque haya llegado vivo hasta nuestros días pasando por la generación intermedia, antes de recalar en Xbox Series, PS5 y hasta PC. El resultado, según apuntó Rockstar a principios de este 2025, supera los 215 millones de copias vendidas. Que parece una cifra fría así sola, pero se traduce en más de cuatro veces la población española o en haber vendido, de media, 17 millones de copias cada año. El cálculo de en cuantos ingresos se traduciría eso conllevaría muchos más ceros de lo que querramos imaginar.

Con esto en mente, el hype en el sector no para de crecer: un GTA cada vez más realista es el sueño de todos aquellos que se criaron en Vice City o San Andreas (qué decir de aquellos que se atrevieron con los juegos originales).

La ventana prevista para el lanzamiento, el primer semestre de 2026, era inusual, cuanto menos, ya que rara vez se lanzaría un título como este a las puertas de un E3 (sí, sabemos que ya no existe, pero todos sabemos que en nuestros corazones el mes de junio seguirá siendo el del E3). Pero el simple hecho de haber marcado esa fecha, ya hace que el resto de desarrolladoras mire de reojo el calendario y reprogramen sus lanzamientos: ¿Quién en su sano juicio querría ser opacado por tal trasatlántico desde el día 1?

Por este motivo, el anuncio de las últimas semanas de un nuevo retraso en la producción del título cumbre de Rockstar ha puesto patas arriba las planificaciones de muchos. Vuelta a armar un calendario en el que se ha ‘cerrado’ la ventana de estrenos de la segunda mitad de año, liberando la primera.

Franquicia gigantesca

Y es que GTA es una franquicia gigantesca, tal y como demuestran las más de 450 millones de copias que se han vendido de toda la serie, que ha dejado por el camino títulos icónicos como los mencionados San Andreas o GTA III, pero también joyas menos jugadas como GTA IV o Vice City Stories.

Esto hace que la creación de Mike Daily y David Jones a finales de los 90 sea una de las más grandes sagas, sino la que más, de la industria. Una de esas que ha marcado el devenir de un género (los juegos de mundo abierto en este caso) y que se ha convertido en el rival a batir, en un rey de la colina al que nadie se plantea siquiera acercarse.

Y eso que el boom, realmente, llegó con la tercera y la cuarta entrega, GTA III y Vice City, en 2001 y 2002, respectivamente, que abrieron la puerta para poder hacer lo que fue un antes y un después para una empresa que ya se podía considerar de renombre como Rockstar: GTA San Andreas.

Con CJ recorriendo las recreaciones de Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco se terminó de cuajar una leyenda que culminaría en GTA V con esa historia a tres bandas, permitiendo al jugador alternar entre tres protagonistas a lo largo del juego. Ahora toca esperar a ver qué nos depara la sexta entrega numerada, esa con la que nadie quiere ni desea competir.