GameOver | Un nuevo contendiente en la guerra

El nuevo hardware de Valve, con la Steam Machine arriba a la derecha Valve

Tiempo atrás existió aquello que se denominó ‘Guerra de consolas’ y que protagonizaban dos contendientes, Sega y Nintendo, que nos llegaron a regalar algunas de las mejores perlas a nivel publicitario que se puedan recordar, como aquel ‘Sega does what Nintendon’t’ (‘Sega hace lo que Nintendo no’). Sega se quedó por el camino, en lo que a hacer hardware se refiere, y surgieron nuevos contendientes. Si hablásemos ahora de esa contienda bélica, los principales contendientes parecen Microsoft (Xbox) y Sony (PlayStation), con Nintendo todavía en liza con su propuesta disruptiva en relación al resto.

Por el camino hay quien se ha atrevido a coger la espada y el escudo y lanzarse a la batalla, aunque no con la suerte suficiente como para siquiera ser competencia y mantenerse en pie. Y ahora, en pleno 2025, hay quien se ha atrevido a subirse al caballo en busca de una buena pelea.

Valve hizo esta semana uno de esos anuncios que uno no se espera. No, tranquilos todos que no han anunciado Half-Life 3. La compañía de Gabe Newell ha puesto sobre la mesa nuevo hardware para el próximo año: nuevo mando, nuevas gafas de realidad virtual y... nueva sobremesa.

Una carta, esta última, que quizá no nos veíamos venir, aunque tenga cierto sentido dada la gran apuesta en el mercado de las portátiles que ha hecho con la Steam Deck. Pero parece que es uno de los ases bajo la manga de Newell, la Steam Machine, una consola o un PC, según se mire, de aspecto similar a la Xbox Series X, aunque de la mitad de altura y con, según la propia Valve, seis veces más potencia que su portátil y su sistema operativo SteamOS.

Llamativo

La apuesta es, cuanto menos, curiosa, pero también atrevida y puede que hasta bastante seria conociendo a la compañía americana. Primero de todo porque Valve, de algún modo, lleva haciendo pruebas al respecto desde hace años con productos como el Steam Link, la Deck o su mando, el que actualizará en 2026.

Segundo, porque el sector se lo conocen al dedillo, a lo que ayuda tener una de las plataformas de videojuegos más exitosas, con entre 20 y 40 millones de jugadores diarios accediendo a la misma.

Tercero, porque el mercado de las consolas parece lejano a la propuesta de Valve con Steam, ligada casi de manera intrínseca al PC. Pero incluso en este aspecto puede cobrar sentido si lo que pretende es ampliar sus horizontes.

Y es justo con la experiencia y conocimiento que atesoran con lo que, por lo menos, llama la atención para bien, aunque luego, como siempre, habrá que ver si el rendimiento de la nueva sobremesa es adecuado para hacer frente a los retos tecnológicos a los que se enfrentan en la actualidad sus competidoras, y ahora también la propia Valve, que en su web promete poder ofrecer buen rendimiento incluso con juegos Triple A.

Nuevo contendiente

La noticia de un nuevo contendiente en la guerra ha sido recibida con respuestas de todo tipo. Aunque en gran medida, la idea que ronda es la de esperar a ver cómo responde realmente la consola cuando los usuarios la puedan catar.

Pero parece que incluso dentro de la propia industria ha sido recibido con los brazos abiertos, o por lo menos de cara a la galería. Phil Spencer, la cabeza visible de Microsoft Gaming, osea de Xbox, fue de los primeros en congratularse públicamente de la nueva competencia. “Ampliar el acceso a PC, consolas y dispositivos portátiles refleja un futuro basado en la libertad de elección, valores fundamentales que han guiado la visión de Xbox desde sus inicios”, aseguró el bueno de Phil en sus redes sociales apenas un par de horas después de conocerse la noticia, no sin antes apuntarse un tanto por el camino, claro: “Como una de las mayores editoras en Steam, celebramos las nuevas opciones”. Osea que bienvenidos, pero conmigo al lado.