La Galería

Bonnie y Fiona, las bailarinas con esencia invernal

Natalia Alcayde
16/11/2025 13:05
Las bailarinas con lazo de terciopelo de NAT que protagonizarán esta Navidad
Nät Handmade

Las bailarinas de cuadros con lazo de terciopelo que marcarán tendencia esta Navidad son de la firma española NÄT.

El estampado de cuadros vuelve a conquistar el invierno. Clásico, elegante y atemporal, el tartán se impone una temporada más como el tejido estrella para los looks festivos y de diario. Es uno de los estampados más versátiles y favoritos para este otoño que se reinventa cada año.

La marca española Nät Handmade presenta sus dos modelos de bailarinas que reinterpretan el estilo británico con el sello inconfundible de la artesanía española: Las Bonnie, con cuadros rojos y lazo verde de terciopelo, y las nuevas Fiona, con predominio de azul marino y lazo azul eléctrico. Ambas, rinden homenaje al encanto del tartán y a la elegancia de los detalles hechos a mano.

Los tejidos son de diseño propio. Usan las famosas “teles de llengües” mallorquinas y artesanos griegos. Confeccionan en exclusiva las cintas de pasamanería y ribetes que decoran algunos de sus productos.

Las bailarinas con lazo de terciopelo de NAT que protagonizarán esta Navidad Nät Handmade

Características destacadas

Diseño artesanal: Cada par está elaborado a mano en España, con una cuidada selección de materiales y un acabado de alta calidad. Ambas cuentan con lazo de terciopelo, forro interior y plantilla de piel, suela de cuero antideslizante e incluyen plantilla de pelo extraíble para mantener los pies abrigados durante los días más fríos.

Tartán británico: El clásico estampado de cuadros se transforma en un accesorio contemporáneo que eleva cualquier look.

Comodidad y versatilidad: Diseñadas para acompañar tanto estilismos de día como outfits de fiesta, son el complemento perfecto para estas navidades.

La base de la marca

Nät Handmade es una marca española fundada por las hermanas Sabela y Fara, quienes combinan sus talentos en historia del arte y arquitectura técnica para crear calzado artesanal de alta calidad.

Esta marca española se distingue por su compromiso con la sostenibilidad, con la producción responsable y con el diseño atemporal, reflejando la pasión de sus fundadoras por la moda auténtica y la artesanía.

Están confeccionadas en talleres españoles, con materiales naturales, diseño cuidado y una identidad que une tradición y modernidad.

