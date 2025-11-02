GameOver | Y si volvéis a Europa, tal vez...

Captura de un prepartido en Football Manager 2026

Comienza la temporada favorita de aquel que desde la grada de un campo de fútbol verbaliza el clásico: “Con ese equipo, entreno hasta yo”. La fantasía de millones de aficionados al fútbol vuelve tras un impasse de un año, permitiéndonos de nuevo recrear la gesta de volver a ganar una Liga con el Dépor, llevar al Bergan a Primera o, por qué no, iniciar un periplo europeo con la Sarriana.

Vuelve a la vida la saga ‘chupahoras’, esa que cuando miras el reloj y ves que son las tres de la mañana no te queda más remedio que resoplar mientras dices: “Y sólo hemos jugado la pretemporada”. El título de Sports Interactive ha permitido a cientos de miles de personas cada año sacar al entrenador y gestor deportivo que cada uno llevamos en nuestro interior para exprimir hasta la última gota de jugo a nuestros sueños futbolísticos: que Messi juegue de nuevo en Newell’s, que San Marino compita por una Copa del Mundo o que el Nottingham vuelva a reinar en Europa.

Durante las dos últimas décadas, Football Manager ha superado a todos sus rivales sin piedad. Son varias las claves para haberlo conseguido, pero una reina sobre el resto: los datos. Más allá del chiste de que este tipo de juegos no son más que un simulador de hojas de cálculo, con los años, la saga de la empresa británica ha girado en torno a una de las mejores bases de datos de fútbol existentes. Tanto es así, que direcciones deportivas de equipos de fútbol de verdad, de los de carne y hueso, no han dudado en desvelar que la han utilizado para conocer a algún que otro jugador.

El mundo del fútbol real y el virtual se cruzan más veces, pero quizá la más llamativa es la historia de Will Still. El joven entrenador belga confesó en no pocas ocasiones que fue Football Manager, y su predecesor Championship Manager, lo que hizo que dejase de jugar al fútbol para buscar un rol entre bambalinas. Actualmente, tras haber liderado al Stade Reims y al Lens en el escalafón más alto del fútbol francés, dirige al Southampton, uno de los históricos del fútbol de las islas británicas, actualmente en la segunda división inglesa.

De algún modo, Football Manager ha conseguido sacar jugo a algunos de aquellos aspectos que hicieron de títulos como PC Fútbol una saga que el mundo de los aficionados a convertir sus sueños futbolísticos en realidad todavía echamos de menos.

Algunos detalles previos

Pero, vamos a lo importante. Este 4 de noviembre, Sports Interactive trae de nuevo a la vida Football Manager. Y aunque pueda parecer casi un meme el decir que viene con aires de renovación, en este caso, por lo menos de antemano, es bastante cierto. El año extra de desarrollo por la ausencia de la edición de 2025 ha permitido a la desarrolladora británica darle un par de vueltas a varios aspectos.

El principal ha sido el motor gráfico de los partidos, que aunque a la vista todavía choque, para quien lleva años en este mundo sabe el avance que ha supuesto frente a los gráficos que lo precedían.

Pero otras novedades están en las tripas. Si en el fútbol real escuchamos cada vez más eso de un sistema táctico de ataque y otro de defensa, FM no podía ser menos, incluyendo incluso la posibilidad de saber en qué posiciones jugarán mejor nuestros pupilos tanto si nos toca atacar, como si nos toca achicar. El sistema de fichajes, e incluso la interfaz también contarán con un lavado de cara que el mundo en general podrá probar en apenas unas horas.